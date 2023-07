11-latka, która wróciła z urodzin koleżanki, zachowywała się agresywnie, a jednocześnie była wyczerpana i miała zaburzenia świadomości. Jej rodzice, zaniepokojeni złym stanem swojej córki, zabrali dziewczynkę do szpitala. Przeprowadzone tam testy wykazały obecność amfetaminy w organizmie nastolatki. Lekarz badający 11-latkę opowiedział w rozmowie z Interią o kulisach tego zdarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Pościg policji za kierowcą pod wpływem narkotyków. Uciekał jadąc pod prąd!

Lekarz o 11-latce, która trafiła na SOR po zażyciu narkotyków: W teście wyszła amfetamina, to był szok

Dziewczynka nocowała u znajomej, która zaprosiła nastolatkę na swoje urodziny. Krzysztof Tomczyk, lekarz, który przyjął 11-latkę, gdy rodzice przywieźli ją na SOR, opisał, w jakim stanie jego pacjentka wróciła z tej imprezy. - Dziewczyna miała być pobudzona w trakcie urodzin, a na drugi dzień wpadła w marazm z okresową agresją. Czuła się mocno osłabiona i zgłaszała bóle brzucha. Rodzice wybrali się więc na oddział ratunkowy. Zachowywała się dziwnie, miała zaburzenia świadomości, ciężko było się z nią dogadać. Była też wykończona - powiedział Krzysztof Tomczyk. Początkowo podejrzewano, że 11-latka spożywała alkohol podczas urodzin koleżanki. Rozważano też dopalacze. Przeprowadzono jednak badania, które wykazały, że stan nastolatki był związany z zażyciem innej substancji.

Polak sprawcą kokainowego deszczu we Francji. Zrzucił paczki z samolotu

- Mieliśmy test na narkotyki, gdzie mogliśmy oznaczać aż kilkanaście ich rodzajów. Ku naszemu zdziwieniu, u 11-latki wyszła amfetamina. To był szok. Dziewczynka miała objawy odstawienne. Narkotyki takie jak amfetamina w pierwszej fazie działają pobudzająco, w późniejszych dobach pojawia się tak zwany zjazd (...). I takie objawy u tej dziewczynki były - przekazał lekarz. Mężczyzna dodał, że nie wiadomo na razie, czy 11-latka sama zażyła amfetaminę, czy też ktoś dosypał jej ten narkotyk. Sprawa jest wyjaśniania.

Funkcjonariusze SOK o agresywnych nastolatkach na kolei

Zażywanie narkotyków przez nastolatki to problem. "Jest ci trudno, nie radzisz sobie - sięgnij po coś"

Eksperci niejednokrotnie alarmowali, że spożywanie narkotyków przez nastolatków to poważny problem społeczny. W rozmowie z portalem Gazeta.pl zwracała no to uwagę psycholożka i wykładowczyni na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie Magdalena Nowak. Powiedziała, że wiele młodych osób jest namawianych do wzięcia narkotyków, gdy borykają się z różnego rodzaju kłopotami. - Jest ci trudno, nie radzisz sobie - sięgnij po coś. Nastolatki nie muszą chodzić na imprezy, w ogóle nie muszą nawet wychodzić z domów, aby czegoś spróbować - zauważyła psycholożka. Magdalena Nowak stwierdziła również, że choć część młodych osób wcale nie bierze uzależniających substancji, "więcej nastolatków sięga po używki, niż od nich stroni".