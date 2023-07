Pijesz alkohol na plaży? Spodziewaj się mandatu. Jakie kary?

Picie alkoholu nad wodą często kończy się niebezpiecznymi sytuacjami. W związku z tym ustawodawcy przebywającym nad wodą urlopowiczom wytyczyli w tej kwestii jasne granice. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzono liczne zakazy obejmujące między innymi spożywanie alkoholu i aktywności podejmowane pod jego wpływem.

Z alkoholem na plażę? Zrezygnuj z tego pomysłu, jeśli nie chcesz zapłacić mandatu

W rozumieniu prawa plaża nad jeziorem lub morzem jest postrzegana jako przestrzeń publiczna. To właśnie z tego powodu zastosowanie znajduje tu ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawarty w niej art. 43 określa sankcję w postaci mandatu, który obywatel musi zapłacić za popełnienie wykroczenia, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Wypicie trunku w akompaniamencie szumiącej wody może nas kosztować do 100 zł.

Według art. 14 ust. 2a tej samej ustawy "zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów". Oznacza to, że alkohol można spożywać przy stoliku np. w restauracji. Pamiętajmy jednak, by po spożyciu alkoholu absolutnie nie wchodzić do wody, bo może się to skończyć tragedią.

Pływanie pod wpływem alkoholu. Z jakimi konsekwencjami się wiąże?

Decyzja o wejściu do wody pod wpływem alkoholu wiąże się przede wszystkim z ryzykiem utraty życia lub zdrowia. Nadużywanie go co roku staje się jedną z głównych przyczyn utonięć. Zasady korzystania z kąpieliska są ustalane przez jego zarządcę. Niektóre z regulaminów przewidują możliwość wyproszenia z niego osoby, która spożywa alkohol bądź znajduje się już pod jego wpływem. Wypicie piwa może się więc dla nas skończyć nie tylko mandatem ze strony policji, ale i odebraniem możliwości korzystania z kąpieliska.