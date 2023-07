Znany zawodnik MMA zatrzymany przez policję. W domu maczety, kastety, kamizelki kuloodporne [JEST NAGRANIE]

Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozpracowali grupę przestępczą zajmująca się narkobiznesem. Funkcjonariusze dokonali zatrzymań na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, która nadzoruje śledztwo. Zdarzenie można zobaczyć na poniższym nagraniu.

Zobacz wideo Zatrzymano członków gangu powiązanego z pseudokibicami

Zatrzymano czterech pseudokibiców. Wśród nich znany zawodnik MMA

"W skoordynowanej akcji mundurowi wspierani przez policyjnych kontrterrorystów z Katowic weszli jednocześnie do kilku mieszkań na Śląsku. Zatrzymali w sumie 4 mężczyzn w wieku od 26 do 31 lat, w tym zawodnika MMA federacji "WOTORE". W trakcie przeszukań użytkowanych przez nich mieszkań, samochodów i garaży zabezpieczono m.in. maczety, kastety, kamizelki kuloodporne, narkotyki oraz gotówkę" - poinformowała śląska policja.

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury w Sosnowcu. Usłyszeli zarzuty i odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywarzaniem i obrotem narkotykami m.in. amfetaminą, mefedronem i marihuaną, a także za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi im nawet 12 lat więzienia. Trzech z podejrzanych trafiło na trzy miesiące do aresztu, czwarty został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju - podaje policja.

Jak informuje policja, w akcji Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców uczestniczyli także funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz kryminalni z komend w Katowicach, Tychach i Jaworznie. Śledczy podkreślają, że nadal pracują nad sprawą i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

