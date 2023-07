Andrzej Duda 28 czerwca pojechał do Kijowa, gdzie w ramach Trójkąta Lubelskiego spotkał się z prezydentami Ukrainy i Litwy. Przywódcy rozmawiali m.in. o działaniach na froncie, lipcowym szczycie NATO w Wilnie, a także o sprawach dotyczących polsko-ukraińskiej historii.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Hipokryzja i tchórzostwo

Do wizyty Dudy w Kijowie odniósł się ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, który od lat upomina się o pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. W udostępnionym 29 czerwca wpisie na Twitterze zarzucił Andrzejowi Dudzie, że "wyluzowany i uśmiechnięty" odbył kolejną podróż do Ukrainy za "pieniądze podatników".

"Nie miał odwagi zapalić znicza i pomodlić się nad 'dołami śmierci', w których gniją kości dziesiątków tysięcy Polaków". Duchowny stwierdził, że jest to "hipokryzja i tchórzostwo".

Andrzej Duda reaguje na słowa duchownego. "Nie prowadzimy polityki biegania z widłami"

Prezydent Andrzej Duda 30 czerwca był gościem Radia ZET w programie Bogdana Rymanowskiego. Dziennikarz zacytował prezydentowi wpis duchownego i poprosił o komentarz. - Odpowiem tak: ja bym mimo wszystko wolał, gdyby ksiądz Isakowicza-Zaleski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz - powiedział Duda. - Prowadzimy spokojną politykę, nie politykę biegania z widłami, tylko politykę spokojnego szukania porozumienia w sprawach trudnych historycznie, które liczą sobie wiele dziesięcioleci, są bardzo skomplikowane, są niezwykle bolesne dla istotnej grupy naszych rodaków. To jest tragedia rodzin, to jest pamięć, która musi być zachowana i to jest prawo każdej rodziny do tego, by mieć upamiętnionych swoich bliskich. Żeby było to miejsce, do którego można pojechać, złożyć kwiaty, zapalić świece, dla ludzi wierzących, po prostu pomodlić się - dodał. - To jest coś, co, jestem przekonany, jest rozumiane przez obecne władze Ukrainy, z czym poprzednio były problemy. Ostatnim elementem, którego ja bym chciał, jest jakaś próba podsycania nienawiści pomiędzy naszymi narodami, a ja niestety w ten sposób to odbieram - zaznaczył Duda.

"Bieganie z widłami"? Określenie jest "prostackie"

Na reakcję ks. Isakowicza-Zaleskiego nie trzeba było długo czekać. Zaraz po programie z udziałem prezydenta opublikował na Twitterze kolejny wpis. Stwierdził, że słowa Andrzeja Dudy "przypominają czasy komuny, kiedy to dla aparatczyków PZPR wszystko było polityką, zwłaszcza pamięć o zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD". "Z kolei oskarżenia 'latanie z widłami' i 'podsycanie nienawiści' obrazują tylko poziom jego zakłamania" - czytamy. "Andrzej Duda, oskarżając rodziny ofiar ludobójstwa, że 'biegają z widłami', najwyraźniej nie chce pamiętać, czym zajmowali się jego chłopscy przodkowie. Nie chce też pamiętać, że prezydenturę zawdzięcza głównie chłopom i ich potomkom, a nie tym, którzy ich mordowali i poniżali" - podkreślił duchowny.

Do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy duchowny odniósł się także 3 lipca w rozmowie z "Rzeczpospolitą". - Określenie "bieganie z widłami" jest prostackie - skomentował. - Ja tu widzę jeszcze jeden element - to jest takie podejście do środowisk wiejskich ze strony tych, co mieszkają w wielkich miastach. Panu prezydentowi chłopi polscy - a 90 proc. ofiar ludobójstwa to było chłopi - są właśnie "od wideł". Wielka elita jest od wielkich spraw, a chłopi są "od wideł" - stwierdził ks. Isakowicz-Zaleski. - Ja zajmuję się tym, czym powinien się zajmować ksiądz, czyli pochówkiem ofiar. Gdyby pan prezydent zajmował się tym, czym powinien się zajmować, a nie ustawicznym lobbowaniem na rzecz obcego państwa, to nie musiałbym się wypowiadać na temat pochówku ofiar - dodał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.