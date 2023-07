O tym, jak z dnia na dzień są zwalniani ordynatorzy oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz dyrektorzy szpitali, gdzie wykonywano legalne aborcje, piszę na łamach "Gazety Wyborczej" Katarzyna Jaroch w tekście: "Prof. Wicherek: 'Robiłem legalne aborcje. Zostałem z dnia na dzień odwołany'. Innych znanych lekarzy też to spotkało".

Prof. Łukasz Wicherek był ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Bielańskiego w Warszawie w latach 2019–2021, później - p.o. dyrektora Szpitala Inflancka w 2022 r. W "Gazecie Wyborczej" wylicza, że przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2022 roku w Szpitalu Bielańskim wykonywano 6-8 zabiegów tygodniowo. Później - dwa.

Zostałem z dnia na dzień odwołany, a teraz dowiaduję się, że mój następca polecił robić jeszcze mniej aborcji. Nie ma pracy dla lekarzy, którzy je robili

- mówi lekarz. Prof. Wicherek opowiada również o kontroli w Szpitalu Bielańskim po przeprowadzeniu dwóch zabiegów przerwania ciąży i tym, jak szerokie uprawnienia miała. Dyrektorka poleciła mu wydać dokumentację medyczną, zablokowały to posłanki Lewicy: Wanda Nowicka i Magdalena Biejat. Ginekolog i położnik uważa, że "pod pretekstem zmian organizacyjnych pogłębia się deficyt fachowej kadry ginekologicznej, którą aprobuje NFZ i Ministerstwa Zdrowia". - Opisywane ostatnio nieszczęścia to efekt takiej polityki - ocenił, nawiązując do zmarłych w szpitalach kobiet, którym lekarze nie udzielili pomocy i nie usunęli martwych płodów.

GW: Jeśli dyrektor nie życzy sobie wykonywania aborcji, to ona nie będzie wykonywana

Podobnie jest w przypadku innych specjalistek i specjalistów, którzy działali zgodnie z prawem. Dziennikarka podaje również inne przykłady: prof. Mirosław Wielgoś, prof. Krzysztof Preis oraz prof. Marzena Dębska - to obok prof. Wicherka najlepsi specjaliści w Polsce w dziedzinie ginekologii. Podobnie, jak on, Wielgoś i Preis przestali pełnić funkcje ordynatorów oddziałów ginekologiczno-położniczych, a Dębska nie może kontynuować działalności klinicznej. To jedyna w Polsce lekarka i jedna z nielicznych na świecie, która przeprowadzała operacje skomplikowanych wad serca u płodów. Po śmierci swojego męża, prof. Romualda Dębskiego w 2018 r., usłyszała zastrzeżenia dotyczące zabiegów, jakie wykonywała.

Pojawiły się absurdalne zarzuty dotyczące przeprowadzanych przeze mnie i mojego męża zabiegów wewnątrzmacicznych. Kuriozalne jest to, że kwestionowaniem naukowych podstaw takich terapii zajmowały się osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenia i wiedzy medycznej

- powiedziała w "GW" prof. Marzena Dębska. Z kolei ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku mówi wprost, że zgłaszają się do niego pacjentki, które nie dostały pomocy w stolicy. - Nie znam w Warszawie żadnego oddziału ginekologicznego, który otwarcie przyznaje, że wykonuje legalne aborcje ze wskazań medycznych. Znaczącą część pacjentek, które trafiają do nas ze skierowaniem do przerwania ciąży, stanowią kobiety z województwa mazowieckiego, bo w Warszawie nie uzyskały pomocy - mówił dr Maciej Socha. Jego zdaniem problemem jest opresyjny dla medyków system i ton politycznej debaty, która ich ubezwłasnowolnia. - Jeśli dyrektor nie życzy sobie wykonywania aborcji, to ona nie będzie wykonywana - stwierdza.

