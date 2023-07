Kolejny incydent na pokładzie Stena Spirit. W nocy z promu ewakuowano pasażera

Zobacz wideo Trwają protesty po strzelaninach w Serbii

- Na pokładzie Stena Spirit, promu płynącego ze szwedzkiej Karlskrony do Gdyni, w nocy stan zdrowia jednego z pasażerów pogorszył się - przekazała rzeczniczka Stena Line Agnieszka Zembrzycka w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak dodała, pasażer otrzymał pomoc medyczną na pokładzie promu. Oprócz tego zadysponowano śmigłowiec ratowniczy przez 43. Bazę Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach ze względu na możliwe dalsze pogorszenie się stanu zdrowia pasażera.

Ewakuacja pasażera z pokładu Stena Spirit. Do akcji zadysponowano śmigłowiec

"Dzisiaj w nocy w godz. 0.35-2.24 załoga dyżurna SAR z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach, przeprowadziła akcję ewakuacji medycznej z promu Stena Spirit. Na stały ląd ewakuowano pasażera z objawami obrzęku płuc. W chwili podjęcia poszkodowanego prom znajdował się ok. 50 mil morskich na północ od Ustki. Była to 20 akcja ratownicza przeprowadzona przez lotników SAR z BLMW w tym roku" - poinformowała Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr ppor. Marcin Braszak poinformował, że pasażera z objawami obrzęku płuc ewakuowano, a następnie przetransportowano do szpitala.

Tragedia podczas rejsu do Szwecji. Nie żyje Polka i jej siedmioletni syn

To nie pierwszy incydent na pokładzie promu Stena Spirit. W ubiegłym tygodniu doszło do tragedii w czasie rejsu do szwedzkiej Karlskrony. W czwartek 29 czerwca 36-letnia Polka i jej siedmioletnie dziecko wypadli z promu. Gdy przebył już około połowy trasy rejsu, zgłoszono informację, że dwie osoby znajdują się za burtą. Ich życia nie udało się uratować. - Na promie Stena Spirit nie doszło do wypadku. Kobieta i dziecko wypadli za burtę wskutek świadomego działania - przekazała w poniedziałek duńska Komisja ds. Wypadków Morskich, której wypowiedź przytacza Onet.

