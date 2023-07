Matura 2023. Niebawem wyniki egzaminów. Jak je sprawdzić? Kiedy poprawa?

Matura w tym roku odbyła się w dwóch wariantach - "formule 2015" i "formule 2023", co jest skutkiem reformy edukacji i likwidacji gimnazjów. Mimo to wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminów w tych samych terminach. Kiedy poznają wyniki?

Matura 2023. Kiedy wyniki? Jak sprawdzić wyniki online?

Zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) wyniki pojawią się w piątek 7 od godz. 8.30. Zostaną przekazane szkołom, a także opublikowane na platformie ziu.gov.pl. Aby sprawdzić wyniki online, należy:

wejść do systemu ZIU;

w polach "login" i "hasło" wpisać dane przekazane przez dyrektora szkoły lub przedstawiciela placówki;

po zalogowaniu wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą.

Sesja poprawkowa. Kto może z niej skorzystać?

Uczniowie, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby punktów i nie zdali egzaminu, mogą przystąpić do sesji poprawkowej. Odbędzie się 21 i 22 sierpnia o godzinie 9.00. Wyniki zostaną ogłoszone 8 września 2023 roku, co oznacza, że maturzyści wciąż mają szansę uczestniczyć w rekrutacji na studia. Z sesji poprawkowej mogą skorzystać osoby:

które nie zdały jednego przedmiotu obowiązkowego,

przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych pisemnych i ustnych,

przystąpiły do co najmniej jednego egzaminu z dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym,

żaden z egzaminów, do których przystąpiły, nie został unieważniony.

Progi zdawalności. Przedmiot dodatkowy nie posiada progu

Aby zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych ustnych, należy uzyskać:

30 proc. punktów - z języka polskiego,

30 proc. punktów - z języka obcego nowożytnego.

Z egzaminów obowiązkowych pisemnych trzeba zdobyć:

30 proc. punktów - z języka polskiego,

30 proc. punktów - z matematyki,

30 proc. punktów - z języka obcego nowożytnego.

Wybrany przedmiot dodatkowy nie ma progu zdawalności.