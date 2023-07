Matka ratowała syna, sama utonęła. Osierociła sześcioro dzieci. Świadkowie nie reagowali

Zobacz wideo Dyskryminacja osób LGBT w sferze zawodowej ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Do tragedii w Kaliszu doszło w poprzednim tygodniu w tamtejszym Parku Miejskim. 42-letnia kobieta spacerowała ze swoim 13-letnim synem. Chłopiec jest w spektrum autyzmu. Świadkowie relacjonowali, że w pewnej chwili nastolatek wszedł do wody, jego mama natychmiast ruszyła za nim do rzeki. 13-latek wydostał się na brzeg, ale kobiecie się to nie udało i utonęła - informuje RMF24, powołując się na Polską Agencję Prasową.

Wielkopolskie. Matka ratowała syna, sama utonęła. Osierociła sześcioro dzieci

42-latka samodzielnie wychowywała sześcioro dzieci - troje z nich jest jeszcze nieletnich. Dwojgiem najmłodszych zaopiekował się pełnoletni brat. 13-latek, który był z mamą w parku feralnego dnia, jest w szpitalu. - Przeżył traumę i wymaga specjalistycznej opieki - przekazali mediom pracownicy kaliskiego środka pomocy społecznej. Rodziną zmarłej matki opiekowali się pracownicy MOPS-u. Dyrektorka kaliskiego ośrodka po tragedii zapewniła, że troje dzieci objęto pomocą asystenta i psychologów. Podkreśliła też, że nie było żadnych zastrzeżeń pod adresem kobiety i 42-latka była dobrą matką. O tym, co stanie się z dziećmi, zdecyduje sąd rodzinny. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Kaliszu Michał Włodarek przekazał PAP, że sąd sprawdzi sytuację rodzinną, osobistą i środowiskową dzieci.

Wielkopolskie. Matka ratowała syna, sama utonęła. "Można było ją uratować"

Kobiety, które były w parku w Kaliszu w chwili utonięcia 42-latki, nie miały wątpliwości, że można ją było uratować. Same były na spacerze z dziećmi i kiedy zauważały tonącą, wezwały służby, a także pobiegły po pomoc do pobliskiej kawiarni. - Nikt z siedzących przy kawie mężczyzn nie podniósł się. Siedzieli i patrzyli, mówili, że nie potrafią pływać. Próbowałam zatrzymywać rowerzystów, ale też odmawiali pomocy, niektórzy to nawet słuchawek z uszu nie zdjęli. 200 metrów od miejsca zdarzenia trenowali kajakarze. Pomimo naszych krzyków nie usłyszeli nas. W końcu, kiedy na nasze prośby zareagowało dwóch mężczyzn, było już za późno. Jeden z nich wszedł do wody, ale już nic nie widział - powiedziała jedna z rozmówczyń PAP.

Straż pożarna poinformowała, że 42-latka wpadła w rzece do dołu wypełnionego mułem i nie potrafiła się z niego samodzielnie wydostać. Okoliczności tragedii i przyczynę zgonu matki 13-latka wyjaśnia w śledztwie Prokuratura Rejonowa w Kaliszu. - Ciało kobiety zabezpieczono do sekcji sądowo-lekarskiej. Jej wyniki mogą być znane dopiero za miesiąc - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

