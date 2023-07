Anastazja została zamordowana w nocy z 12 na 13 czerwca na greckiej wyspie Kos. 18 czerwca policjanci znaleźli jej ciało w stanie zaawansowanego rozkładu w pobliżu Marmari, w rejonie Alykes. Podejrzanym o zabójstwo jest 32-letni Banglijczyk. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Ciało Anastazji jest już w Polsce. Ojciec: Nie mamy już żadnych wątpliwości

Polska prokuratura sprowadziła ciało 27-latki do Wrocławia. "To było bardzo ważne dla rodziny Anastazji, bo nie stać jej było pokrycie kosztów sprowadzenia zwłok z Kos" - podaje we wtorek (4 lipca) "Fakt". - Żona była w prokuraturze, pokazano jej ciało, po pewnych szczegółach rozpoznała Anastazję, nie mamy już żadnych wątpliwości, że to nasza córka - przekazał dziennikarzom ojciec 27-latki.

Zabójstwo Anastazji. Były policjant: Sprawca chciał utrudnić identyfikację

- Prokurator powiedział, że możemy się zająć organizacją pogrzebu. Będziemy teraz szukać firmy pogrzebowej - dodał. Kobieta zostanie pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu - tam, gdzie spoczywa jej babcia. Rodzina chciałaby, aby ceremonia odbyła się 14 lipca, ale nie jest jasne, czy śledczy wyrażą zgodę na ten termin.

Ojciec zamordowanej Anastazji o jej chłopaku: Mam żal do niego

Śmierć Anastazji. Matka obwinia grecką policję, ojciec ma żal do chłopaka córki

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, matka 27-latki w programie "Wiadomości na żywo" krytykowała działania greckiej policji. Jej zdaniem, funkcjonariusze "zmarnowali bardzo cenny czas, gdy zaraz po zaginięciu Anastazji zostali o tym fakcie poinformowani" - cytuje portal pelop.gr. Z kolei ojciec dziewczyny ma żal do jej chłopaka, "bo był za mało odpowiedzialny".