Joachim Brudziński, obecny szef sztabu wyborczego PiS, według rejestru regularnie przesyła prywatne pieniądze na konto partii. Według "Super Expressu" ostatni przelew Brudzińskiego opiewający na kwotę 3 tys. złotych został wykonany niespełna tydzień temu. - Zawsze dawał dobry przykład - podkreślił w rozmowie z dziennikiem inny europoseł Ryszard Czarnecki.

Ile pieniędzy Joachim Brudziński przelał na konto PiS?

- Dla mnie to oczywiste, że powinno się wspierać swoje środowisko polityczne, ważne, żeby to było robione transparentnie, a nie w reklamówkach - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Joachim Brudziński. Zdaniem dziennika pozostali europosłowie, którzy również z uwagi na wysokie pensje mogliby wspierać partię, nie znajdują się w rejestrze. - Z całą pewnością również będę wspierać partię. Wpłacałam już na inne kampanie. Ile tym razem? Muszę się jeszcze zastanowić - tłumaczyła była ministerka pracy Elżbieta Rafalska. Z kolei Ryszard Czarnecki powiedział, że jeszcze nie wie, jaką kwotę przeznaczy na działalność PiS i dodał, że "to oczywiste, że europosłowie będą wspierać macierzystą formację".

Kim jest Joachim Brudziński?

Joachim Brudziński urodził się 4 lutego 1968 w Świerklańcu w województwie śląskim. Karierę polityczną rozpoczął w 2002 roku. Wówczas został wybrany prezesem zarządu regionalnego PiS. Z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim związany jest jednak już od lat 90, kiedy czynnie włączał się w kampanię wyborczą Porozumienia Centrum. Joachim Brudziński jest więc jednym z najbliższych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. W 2006 objął funkcję sekretarza generalnego PiS oraz przewodniczącego zarządu głównego Prawa i Sprawiedliwości. Zaledwie trzy lata później i przez kolejnych dziewięć lat był przewodniczącym komitetu wykonawczego partii. Z kolei od września 2016 roku pozostaje wiceprezesem PiS.

W 2019 roku Brudziński został europosłem PiS jako członek grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Z tego powodu zrezygnował z funkcji szefa MSWiA. W europarlamencie pracował w komisjach: wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz kontroli budżetowej. W 2019 roku prowadził także kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. 19 czerwca rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że Joachim Brudziński, decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ponownie został szefem sztabu wyborczego PiS.