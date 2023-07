TVP ruszyło z "Jak oni kłamią". Adrian Klarenbach rozlicza "szamanów z Wiertniczej"

Na antenie TVP Info ruszył nowy program "Jak oni kłamią". - Polska ma swoje sukcesy, ma też swoje problemy. Jednak z całą pewnością nie jest krajem katastrofy, jak jest przedstawiana, w którym upadła demokracja, gdzie nie ma wolności słowa, pluralizmu, o czym świadczy chociażby ten program - powiedział na początku pierwszego wydania prowadzący Adrian Klarenbach. - Będziemy tutaj prostować kłamstwa i niedopowiedzenia, manipulacje TVN oraz to, co chcą przed swoimi widzami ukryć w tej stacji. Witamy w polskich mediach - stwierdził.

Adrian Klarenbach w poniedziałek (3 lipca) zrelacjonował wybrane materiały z wydania "Faktów". Skupił się m.in. na tematach dotyczących imigrantów: zamieszkach we Francji i nagraniu Donalda Tuska, w którym lider opozycji straszy krajami islamskimi. Prowadzący wytykał stacji TVN, że w paśmie nie pojawiły się informacje niekorzystne dla Platformy Obywatelskiej.

Klarenbach zarzucił konkurencyjnej stacji, że w weekendowym wydaniu "Faktów" nikt nie powiedział o podwyżce pensji minimalnej i starcie programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Warto dodać, że informacja pojawiła się w poniedziałek, kilkanaście minut przed emisją programu "Jak oni kłamią". Prowadzący oskarżył także TVN, że ta manipuluje w sprawie unijnych pieniędzy na nowy tunel w Świnoujściu. Jak stwierdził, unijne składki "są z naszych podatków", czyli tunel powstał za polskie pieniądze. W końcu nazwał dziennikarzy "szamanami z Wiertniczej".

Scenografia programu do złudzenia przypomina tę z "Faktów" - logo, wystrój studia, kolorystyka. - Ten program mógłby się nazywać "Jak oni kopiują". TVP Info skopiowała wszystko, od charakterystycznej warstwy muzycznej, przez studio z zakrzywionym telebimem po prążkowany logotyp. I jest to kopiowanie wyraźnie złośliwe - ocenił w rozmowie z dziennikarzami Wirtualnej Polski dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. - Ten program świadczy o pewnej bezradności obozu rządzącego. Nie udało im się zaszkodzić tej stacji za pomocą "lex TVN", więc jedyne co im zostało, to ich dyskredytować. Pytanie, jak widzowie to odbiorą - dodał.