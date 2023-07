Jeszcze w tym tygodniu wrócą burze. Kiedy? Prognoza zagrożeń IMGW

W pierwszej dekadzie lipca czeka nas charakterystyczna dla lata wysoka temperatura, która jednak nie powinna przekroczyć progu upału. Nie zabraknie także typowych dla tej pory roku zjawisk atmosferycznych, w tym gwałtownych burz i nawałnic. Już na najbliższą środę oraz piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń informującą, w których regionach Polski spodziewane są niebezpieczne burze z opadami gradu oraz intensywne opady deszczu.

Prognoza zagrożeń IMGW. W Polsce ponownie zagrzmi

We wtorek będzie pogodnie, lokalnie z umiarkowanym zachmurzeniem. Niewykluczone są także przelotne opady deszczu. Najintensywniejsze pojawią się na Podkarpaciu. Tam może spaść nawet 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C nad morzem do 27 st. C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Niebezpiecznie może zrobić się dopiero w środę 5 lipca. Według synoptyków IMGW tego dnia spodziewane są niebezpieczne burze z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tymi zjawiskami mogą pojawić się w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim oraz małopolskim (w powiatach zachodnich).

Temperatura maksymalna nadal utrzymywać się będzie w granicach 30 st. C. Najcieplej na Śląsku i w Małopolsce. Gwałtownym burzom oprócz wysokiej temperatury może towarzyszyć także silny wiatr wiejący w porywach do nawet 90 km/h. Jak poinformowali synoptycy instytutu "należy zwracać szczególną uwagę na bieżące aktualizacje prognoz dotyczące tego dnia."

IMGW może wydać ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu

W czwartek 6 lipca pogoda ulegnie poprawie, jednak już w piątek ponownie do kraju zawitają niebezpieczne zjawiska. Tego dnia synoptycy przewidzieli wydanie alertów pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm w czasie do 24 godzin. Ostrzeżenia mogą objąć swoim zasięgiem województwo małopolskie oraz podkarpackie. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 22 st. C do 27 st. C nad morzem oraz od 17 st. C do 21 st. C w dolinach karpackich.