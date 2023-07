Ciało Anastazji sprowadzono do Polski. Ojciec: Przed nami najtrudniejszy czas

Ciało młodej Polki sprowadziła do Wrocławia polska prokuratura. "To było bardzo ważne dla rodziny Anastazji, bo nie stać jej było pokrycie kosztów sprowadzenia zwłok z Kos do Polski" - informuje "Fakt".

- Już nie możemy jej pomóc, możemy ją tylko godnie pochować - mówił w rozmowie z dziennikiem tata 27-latki Andrzej Rubiński. Rodzina podkreśla, że przed nimi najtrudniejszy czas, czyli moment organizacji pochówku. - Żeby to wszystko jakoś przetrwać, żeby to już było za nami, ten czas do pogrzebu jest najtrudniejszy - dodaje ojciec Anastazji. Mężczyzna poinformował, że jego córka zostanie pochowana we Wrocławiu. Ostatecznej daty pogrzebu jeszcze nie wyznaczono. Rodzina chciałaby, aby ceremonia odbyła się 14 lipca, ale nie jest jasne, czy prokuratura wyrazi zgodę na ten termin.

Z najnowszych informacji w sprawie wynika, że 32-latek z Bangladeszu mógł projektować i planować swoje działania, które zrealizował w nocy z 12 na 13 czerwca. Sprawdzono więcej danych, które zawierał jego aparat telefoniczny i po prześledzeniu historii odkryto, że domniemany sprawca przez sześć miesięcy szukał, pobierał i oglądał filmy ze scenami gwałtu.

Wstrząsające informacje o domniemanym zabójcy 27-latki w Grecji

Grecja. Podejrzany o morderstwo Anastazji nie przyznaje się do winy

32-latek podejrzany o zabójstwo Anastazji w najbliższych dniach trafi do więzienia poza grecką wyspą Kos - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Następnie rozpocznie się proces mężczyzny, który może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Również greccy dziennikarze relacjonujący przebieg śledztwa powiedzieli Polskiemu Radiu, że podejrzany ma trafić na czas przygotowywania aktu oskarżenia do aresztu w innej części Grecji. W ich ocenie prawdopodobieństwo, że rząd w Atenach zgodzi się, aby Banglijczyk był sądzony w Polsce, jest niskie. We wtorek 32-latek podejrzany o zabójstwo Polki zeznawał przed sądem na wyspie Kos. Przesłuchanie obywatela Bangladeszu trwało około 3 godzin. W tym czasie mężczyzna potwierdził swoje wcześniejsze oświadczenie, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Grecka prokuratura postawiła mu zarzuty zgwałcenia i zamordowania 27-letniej Anastazji.

32-letni obywatel Bangladeszu od 11 lat mieszka na wyspie Kos. W poniedziałek greckie media nieoficjalnie poinformowały, że policji udało się odzyskać dane z jego telefonu, które ten miał wcześniej wyczyścić. "Zrobiłem coś strasznego i muszę opuścić Grecję" - SMS-a o takiej treści mężczyzna miał wysłać do swoich znajomych. Wiadomość miała trafić do obywateli Bangladeszu, którzy mieszkają we Włoszech. To bilet do tego kraju miał zakupić 32-latek po zabójstwie Polki. Dziennikarze podali nieoficjalnie, że to tylko jeden z serii SMS-ów, które mężczyzna wysyłał do znajomych od północy do godz. 4:30 nad ranem 19 czerwca. We wtorek CNN Greece przekazało, że służby szukają drugiego telefonu, który prawdopodobnie miał oskarżony.