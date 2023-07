Wrocław. 48-latka zaatakowała blogerkę z Filipin. "Choroby przynosicie". Grozi jej do trzech lat więzienia

Do zdarzenia doszło w piątek 30 czerwca w centrum Wrocławia - przekazał podkom. Wojciech Jabłoński, rzecznik Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu w rozmowie z RMF FM. Portal TuWrocław opublikował w serwisie YouTube nagranie, na którym widać atak na blogerkę z Filipin.

Wrocław. Brutalny atak Polki na blogerkę z Filipin

Według relacji mediów kobieta od dwóch lat mieszka w Polsce, prowadzi bloga "Filipinka w Polsce" oraz pracuje w jednej z wrocławskich szkół. Na filmie widać jak 48-latka podchodzi do Filipinki i mówi: "Jesteś na mojej dzielnicy ku***, wiesz o tym?". Filipinka odpowiada w języku angielskim, że nic jej nie zrobiła, na co agresorka stwierdza, że "ich nienawidzi", bo są "okrutni i źli". - Choroby przynosicie różne - mówi dalej. Kobieta zbliża się do cudzoziemki i wymachuje w jej stronę rękami, pytając ile "ma z nas pieniędzy". Filipinka powtarza, że nic jej nie zrobiła, nawet jej nie dotknęła, ani nawet jej nie zna. Polka odpowiada, że "dużo jej zrobiła" oraz "krzywdę". - Zabiliście mojego zwierzaka - mówiła dalej 48-latka, po czym groziła, że ją uderzy lub wrzuci pod samochód. W pewnym momencie kobieta popycha Filipinkę i uderza ją, a następnie odchodzi z miejsca zdarzenia.

Jak informuje RMF FM, funkcjonariusze ustalili tożsamość Filipinki i poprosili ją o przyjście na komendę. "Filipinka złożyła w komisariacie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze zatrzymali 48-letnią agresorkę i postawili jej zarzut z art. 257 kodeksu karnego, który dotyczy napaści z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej" - pisze rozgłośnia. 48-latce grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Złożono także wniosek o tymczasowy areszt dla agresorki.

