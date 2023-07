Synoptycy z fanipogody.pl informują, że w Polsce można zauważyć zachodnią cyrkulację powietrza. Między niżami z północy a wyżem znad Atlantyku doszło do wysokiego kontrastu barycznego. Tam, gdzie występuje duża różnica ciśnienia, pojawia się silny wiatr.

Alerty IMGW. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i burzami w Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty ostrzegające o silnym wietrze, które będą obowiązywać w poniedziałek do godziny 13:00 w województwie zachodniopomorskim, konkretnie w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, kamieńskim, sławieńskim, koszalińskim i w Świnoujściu. Dodatkowo na silny wiatr muszą uważać mieszkańcy woj. pomorskiego w powiatach: wejherowskim, słupskim, puckim i lęborskim. We wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem będą obowiązywały w woj. podkarpackim w powiecie przemyskim, Przemyśl, bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno i jasielskim. W środę synoptycy z IMGW zapowiadają burze na zachodzie Polski. W czwartek alerty przed burzą z gradem będą obowiązywały w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i małopolskim.

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają pogodne dni dla niektórych regionów

W prognozie pogody na poniedziałek synoptycy z IMGW zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur i przelotny deszcz wystąpi na północny i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza nad morzem do 24 stopni w centrum. Najcieplej (27 stopni) będzie na Podkarpaciu. Wiatr na znacznym obszarze kraju będzie słaby i umiarkowany. Dość silny może pojawić się na północy, gdzie w porywach wyniesie do 55 km/h. Większą intensywność wiatr osiągnie nad morzem, gdzie powieje do 60 km/h, a w porywach do 85 km/h. W górach żywioł osiągnie do 65 km/h.

Zdaniem synoptyków z IMGW we wtorek pogoda może dopisywać. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić jedynie na północy, południowym wschodzie i południu. Na południu przewidywane są lokalne burze, szczególnie na Podkarpaciu, ponieważ tam może spaść około 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni nad morzem do 27 stopni w centrum kraju i na południowym wschodzie. Na wybrzeżu wiatr okresami będzie nadal dość silny i osiągnie w porywach do 55 km/h. Najsilniejszy będzie nad morzem (do 65 km/h). W czasie burz oraz w górach można spodziewać się wiatru, który w porywach osiągnie do 60 km/h.