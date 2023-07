Kufer pieniędzy dla domu dziecka to sprawka 24-latka? Miał szeroki gest nie tylko dla najmłodszych

Zobacz wideo Bezpieczny Kredyt 2% - dla kogo, ile można zyskać?

W sobotę pracownicy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem, w gminie Jedlicze w województwie podkarpackim znaleźli na progu swojej placówki tajemniczą skrzynię. Dołączono do niej list: "Proszę się nie bać. Paczka to darowizna, nic groźnego". 100 tysięcy złotych, które w ten niecodzienny sposób przekazał darczyńca, prawdopodobnie w poniedziałek pracownicy wpłacą do banku. Według doniesień, kiedy darczyńca podrzucał kufer w sobotę rano, miał go zauważyć jeden z wychowawców domu dziecka. Mężczyzna nie chciał jednak rozmawiać i pospiesznie oddalił się. Po pewnym czasie sam się jednak ujawnił - to yotuber Kamil Labudda, znany jako Budda. "Skrzynka pełna Cashu wypelnionaaaa aż po brzegiiiii" - napisał na Twitterze.

Podkarpacie. Nadawca darowizny dla domu dziecka rozpoznany. Zrobił coś jeszcze

Kamil Labudda, który prowadzi kanał poświęcony motoryzacji, pomyślał w ostatni weekend również o swoich odbiorcach i zorganizował specjalną akcję dla wszystkich zmotoryzowanych mieszkańców Rzeszowa. W sobotę zapowiedział, że zapłaci za paliwo każdemu, kto tego dnia zatankuje na stacji paliw "Watkem" przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie. Na Instagramie, na stories, podał szczegóły akcji: "Wujo Budda leje każdemu za free, aż wykorzystamy limit. Proszę was o niepytanie o zdjęcia. Tankujemy, odjeżdżasz, następny. Tak, żeby szło max sprawnie i jak najwięcej osób skorzystało" - napisał youtuber. Zainteresowanie? Ogromne. Na tyle, że lokalne media informowały o gigantycznych utrudnieniach na drogach. Na obwodnicy Rzeszowa utworzyły się siedmiokilometrowe korki. Wyliczono też, że Budda zapłacił za paliwo dla wszystkich chętnych ok. 100 tys. zł. Kanał 24-latka ma prawie 1,3 mln subskrybentów Wszystkie filmy mają ponad 197 mln wyświetleń. Budda podał, że od początku swojej działalności zarobił 1,12 mln złotych. W zeszłym roku - jak przekazuje antyweb.pl - jego zeszłoroczny dochód z filmów to 661 500 zł.

