Tajemniczy kufer przed drzwiami domu dziecka na Podkarpaciu. Co się stanie z pieniędzmi?

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska: Hasła Konfederacji są nie do przyjęcia

W sobotę pracownicy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem, w gminie Jedlicze w województwie podkarpackim znaleźli na progu swojej placówki tajemniczą skrzynię. Dołączono do niej list: "Proszę się nie bać. Paczka to darowizna, nic groźnego". 100 tysięcy złotych, które w ten niecodzienny sposób przekazał darczyńca, prawdopodobnie w poniedziałek pracownicy wpłacą do banku.

REKLAMA

Tajemniczy kufer przed drzwiami domu dziecka na Podkarpaciu. "Nic groźnego"

Kod do metalowej skrzyni anonimowy rozmówca przekazał przez telefon redakcji lokalnego portalu krosno112, który opisał całą sprawę. Czterocyfrowy kod przekazano dyrekcji placówki i policji. - Jeden z funkcjonariuszy miał przeszkolenie pirotechniczne i kiedy stwierdził, że jest bezpiecznie, otworzono skrzynię - przekazał mł. asp. Arkadiusz Pałys z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, którego cytuje polstanews.pl. W środku były słodycze i banknoty, na kwotę 100 tysięcy zł. Pieniądze zostały od razu przekazane pracownikom placówki.

Wbrew doniesieniom niektórych mediów, znajdująca się w metalowej skrzyni kwota nie trafiła do policyjnego depozytu

- powiedział policjant. Ze wstępnych ustaleń wynika, że darowiznę przekazał nieznany mężczyzna. Według doniesień, kiedy podrzucał kufer w sobotę rano, miał go zauważyć jeden z wychowawców domu dziecka. Darczyńca nie chciał rozmawiać i pospiesznie oddalił się. Policja podkreśla, że nie prowadzi żadnego postępowania w tej sprawie.

Małopolska. Auto wjechało w motocykle. Nie żyje emerytowana policjantka

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: