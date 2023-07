W poniedziałek 3 lipca ósmoklasiści poznają wyniki egzaminu. Sprawdzić mogą je w szkole albo przez internet na swoim koncie na platformie z wynikami od godzin porannych (prawdopodobnie między godziną 8 a 10). Ósmoklasiści musieli podejść do egzaminów z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Kiedy można odebrać zaświadczenia z wynikami?

- Wyniki egzaminu ósmoklasisty - oprócz tego, że dostarczają ogólnej informacji diagnostycznej na temat tego, czy i w jakim stopniu młodzież opanowała wymagania określone w wymaganiach egzaminacyjnych - są uwzględniane w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej - mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty to niejedyne kryterium w rekrutacji do szkół średnich. Liczą się także oceny na świadectwie oraz szczególne osiągnięcia ucznia, na przykład udział w konkursach i olimpiadach. Szkoły ponadpodstawowe w rekrutacji biorą też pod uwagę działalność pozaszkolną ucznia, między innymi wolontariat. Ósmoklasiści będą mogli odebrać zaświadczenia z wynikami egzaminu w czwartek 6 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Jak sprawdzić wyniki?

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 23-25 maja, przystąpiło do niego ponad 500 tys. ósmoklasistów i prawie 14 tys. uczniów z Ukrainy. By sprawdzić wyniki, musimy zalogować się w systemie ZIU, podać login i hasło podane wcześniej przez szkołę, a następnie wybrać egzamin. Wówczas przed naszymi oczami powinny pojawić się procentowe wyniki egzaminu. Po wybraniu egzaminu z danego przedmiotu będziemy mogli sprawdzić poprawne i błędne odpowiedzi.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co pojawiło się w arkuszach z języka polskiego?

Jak poszedł egzamin ósmoklasisty w 2023 roku?

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali kraju. Z języka polskiego zdający uzyskali średnio 66 procent możliwych do zdobycia punktów, z matematyki 53 procent, a z najczęściej wybieranego języka angielskiego 66 procent.

Dyrektor CKE Marcin Smolik mówił, że w skali kraju to dość wysokie średnie wyniki. - To są wyniki takie, których się spodziewaliśmy, biorąc pod uwagę to, że egzamin był przeprowadzony na takim ograniczonym zakresie wymagań - mówił Marcin Smolik. - Ale też wiemy, że młodzież przez ósmą klasę, kiedy zajęcia już były stacjonarnie, naprawdę te braki - jeśli jakiekolwiek były - poprawiła. My z wyników egzaminu jesteśmy zadowoleni, natomiast każdy uczeń indywidualnie musi popatrzeć, czy osiągnął to, na co liczył - zaznaczył dyrektor CKE.