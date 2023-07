Polska szkoła przegapiła kapitalizm. 'Uczy żądania wynagrodzenia za czas, a nie za efekty'

Zobacz wideo Próby i myśli samobójcze wśród nastolatków ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Pierwsze pytanie do Tomasza Wiśniewskiego może i jest naiwne, a może i nie, bo coś w polskiej szkole od lat 90. mogło się przecież zmienić.

Uczeń, której klasy potrafi rozliczyć PiT?

Chyba żadnej

- prezes Pracowni Finansowej szybko rozwiewa nasze złudzenia. - Są co prawda zajęcia z przedsiębiorczości, jest ciekawa podstawa programowa, ale pytanie: kto tego uczy i czy to jest wystarczające? Przedmiot jest dopiero w niektórych klasach w liceum i technikum, zwłaszcza w tych o profilu matematyczno-fizycznym. Nie sądzę, żeby lekcje prowadzili praktycy, czyli przedsiębiorcy. Raczej z tego co słyszę, uczy się tam wypełnić CV, a nie uczy się w ogóle biznesu ani przedsiębiorczości - mówi nam szef Pracowni Finansowej.

Zdaniem Tomasza Wiśniewskiego to kolejny dowód na to, że szkoła kształci nie przedsiębiorców czy inwestorów, ale pracowników. - CV piszemy po to, że dostać się do pracy, a nie założyć biznes. Lekcje, które trwają po 8 godzin to także przygotowanie do 8-godzinnego dnia pracy. To uczy żądania wynagrodzenia za czas, a nie za efekty - ocenia Wiśniewski.

"Inwestorzy ukrywają to, ile mają pieniędzy i jeżdżą starszymi samochodami"

- Dziecko, które opuszcza szkołę podstawową, nie wie, jak obracać pieniędzmi. Ktoś może powiedzieć, że jest mu to niepotrzebne, bo tych pieniędzy nie ma - stwierdza rozmówca Gazeta.pl i zaznacza, że na majątek i jego posiadanie trzeba się przygotować, bo "kiedy go uzyskamy, szybko go stracimy".

Myślę tu o umiejętnościach twardych, czyli np. obsługa kalkulatora finansowego, ale i samego nastawienia do pieniędzy. Często zdarza się, że środowisko nas do nich zraża, bo samo ich nie ma. Jest pejoratywne nastawienie do bogactwa i bogatych ludzi, bo wciąż pokutuje przekonanie, że jeśli ktoś ma majątek, to pewnie go ukradł

- wyjaśnia Wiśniewski. Od inwestorów, z którymi współpracuje, często słyszy, że ukrywają to, ile mają pieniędzy i jeżdżą starszymi samochodami, żeby uniknąć podejrzeń i pomówień o to, że są złodziejami lub prowadzą nielegalne interesy.

Czy zatem to kwestia czasu, by kolejne, młodsze pokolenia były wolne od uprzedzeń? - Tak, symboliczne wymarcie starszego pokolenia pozwoli na kształtowanie się innego światopoglądu młodszego pokolenia. Mogą w tym pomóc biografie znanych osób i pokazanie, opowiedzenie, w jaki sposób oni doszli do pieniędzy. Takie lektury widziałbym w szkole. Na pewno bardzo wartościowa będzie biografia największego inwestora na świecie, czyli Warrena Buffetta. Inspirujące mogą być też biografie gigantów technologicznych: Steve'a Jobsa, Elona Muska, Billa Gatesa czy Richarda Bransona, a nawet pochłaniana z zapartym tchem biografia Arnolda Schwarzeneggera, który skrupulatnie inwestował zarabiane pieniądze i realizował najbardziej ambitne cele, jakie sobie wyznaczał. Z mniej znanych nazwisk: Felix Dennis i Jan M. Fijor - wymienia rozmówca Gazeta.pl.

Takie książki mają dodatkowe atuty: są osadzone w nieodległej historii, co różni je od większości lektur szkolnych, które są dla uczniów abstrakcją. - Myślę, że już w szkole średniej powinno się wprowadzać tego typu lektury, chociaż kto wie, czy nie wcześniej. Teoretycznie wybierając szkołę średnią, już każe się młodym ludziom decydować, co chcą w życiu robić. Innym pomysłem na edukację finansową są gry. Najprostsza i najbardziej znana jest gra "Monopoly" i jej wariacje, np. "Eurobiznes". Ja grałem w dzieciństwie w polską wersję "Fortuna". Bardziej zaawansowana jest "Cashflow 101". Gra pozwala zrozumieć, jak działa rynek inwestycyjny i zbudować motywację oraz umiejętności pozwalające wydostać się z "wyścigu szczurów", czyli przejść z pozycji Pracownika do Inwestora - zapewnia ekspert.

Największą zaletą tej formy jest nauka przez zabawę. Bardzo ważnym aspektem jest także budowanie motywacji do działania, bo mimo że zwycięzca jest jeden, to każdy z graczy zbliża się do osiągnięcia wolności finansowej, widzi, że jest to możliwe i jak do tego dojść. To zachęca do podejmowania ważnych życiowych decyzji i pozwala dostrzec szanse i okazje, kiedy się pojawiają

- uważa Wiśniewski Co ważne - nie tylko szkoła odpowiada za edukację dzieci. W domu często nie rozmawia się z najmłodszymi o pieniądzach. Jeśli rodzice kryją się przed dziećmi z majątkiem, to nie jest zdaniem szefa Pracowni Finansowej dobry znak.

"System edukacji nie zauważył, że zmieniliśmy system na kapitalizm"

Zmianę może też zainicjować dziecko, nastolatek, uczeń i pytać, drążyć, dowiadywać się i prowokować rozmowę z nim na temat pieniędzy. - Rewolucje zaczynają się od dołu, a system edukacji nie zauważył, że zmieniliśmy system na kapitalizm. Ale to nie jest tylko polska przypadłość. Np. w Stanach Zjednoczonych Robert Kiyosaki od lat zwraca uwagę na to, do czego przygotowuje system edukacji - z pewnością nie do bycia przedsiębiorcą, biznesmenem ani inwestorem. To trzy z czterech ról, jakie w kapitalizmie możemy przyjąć i opis, jak przepływają pieniądze w gospodarce. Te role, ćwiartki kwadrantu przepływu pieniędzy to: pracownik, samozatrudnienie, biznes - czyli założenie firmy i zatrudnianie innych, i wreszcie najwyższa forma kapitalizmu - inwestor, gdzie "pieniądze robią pieniądze" - wylicza Wiśniewski. Nasz rozmówca dodaje, że w trzech pierwszych przypadkach również niezwykle ważny jest nawyk systematycznego odkładania pieniędzy, w taki sposób, aby generowały kolejne pieniądze.

Często pierwsze pieniądze, jakie dostaje dziecko to kieszonkowe. Bez względu na jego wysokość warto już wtedy mówić o zasadzie sześciu słoiczków. Na czym ona polega? - Przychody rozdzielamy na odpowiednie klasy wydatków: wydatki bieżące; pieniądze odkładane na większe zakupy np. samochód, coś, czego nie sfinansujemy jedną pensją; przyjemności, np. 10 proc. aby nagrodzić się za pracę; następnie edukacja; dobroczynność i wreszcie odkładanie na wolność finansową, czyli dochód pasywny, który w pewnym momencie zastąpi nam dochód z pracy. Jak wiemy, z ZUS-u może niewiele zostać, stąd zabezpieczeniem będzie właśnie dochód pasywny, taki z inwestycji - mówi Wiśniewski.

Co w takim razie młodzi już powinni wiedzieć? Najważniejsze jest założenie, że po zakończeniu aktywności zawodowej potrzeby wcale nie spadają. Emeryt pragnie zwiedzić świat, kupić domek nad jeziorem i dobrze zagospodarować wolny czas, a to kosztuje. Dlatego do emerytury należy zgromadzić aktywa. - Jest problem nadzwyżek finansowych. Mnie się to zawsze wydawało śmieszne, jak ktoś może mieć taki kłopot. Przekonałem się jednak, że znalezienie dobrej inwestycji, która jest bezpieczna i efektywna, nie jest wcale proste. Powinniśmy się nauczyć wyszukiwać takie możliwości, dzięki którym będziemy mogli pomnażać nasze pieniądze - uważa Wiśniewski. Zwraca uwagę również na to, co może rozleniwiać i działać kontrproduktywnie na ludzi: to zasiłki socjalne i stała pensja. - To zdumiewające, jak bardzo potrafi uzależnić to, że w każdym miesiącu musi nam wpływać określona kwota na konto. Ludziom na przykład otwierają się też oczy, kiedy pokazujemy, jak obliczyć procent składany i jakie efekty daje codzienne odkładanie niewielkich kwot, np. zamiast kupić kawę na mieście można 15 czy 20 zł odłożyć. To proste wyliczenia z kalkulatora finansowego, którego obsługi można nauczyć np. na lekcjach matematyki - podsumowuje Wiśniewski.

