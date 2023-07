20-letni Rosjanin Maksim S., z zawodu hokeista w pierwszoligowym klubie, ma być już 14. rozpoznanym przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego członkiem rosyjskiej siatki szpiegowskiej rozmieszczonej na terenie Polski. Według ustaleń śledczych do jego zadań należało rozpoznanie infrastruktury krytycznej, w szczególności szlaków kolejowych znajdujących się w pobliżu granicy z Ukrainą.

Rosyjski szpieg w Polsce. Wynagrodzenie miał otrzymywać w kryptowalutach

Do Polski 20-latek przyjechał w 2021 roku, by dołączyć do młodzieżowego klubu hokejowego na Śląsku. Współpracę z rosyjskimi służbami wywiadowczymi miał podjąć stosunkowo niedawno, kierując się pobudkami finansowymi. Jak podaje "Rzeczpospolita", młody mężczyzna był opłacany w kryptowalutach. Do jego pierwszych zadań należało umieszczanie w przestrzeni publicznej napisów szerzących dezinformację i wzbudzających antyukraińskie nastroje.

Jego dalsze działania skupiały się na fotografowaniu infrastruktury krytycznej takiej jak przejścia graniczne, szlaki kolejowe czy bazy wojskowe o różnym charakterze. Działania te miał prowadzić w kilku województwach, w szczególności przy granicy z Ukrainą. Rozpoznanie infrastruktury ważnej ze względów obronnych współgrało z karierą sportową mężczyzny, który podróżował po Polsce, by rozgrywać mecze hokejowe.

Rosyjski szpieg zatrzymany w Polsce. Media: To hokeista I-ligowego klubu

Zatrzymanie hokeisty podejrzanego o szpiegostwo. 20-letni Rosjanin usłyszał zarzuty

Maksim S. został zatrzymany 11 czerwca na Śląsku, a następnie aresztowany. Śledztwo w jego sprawie prowadzi lubelski wydział ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom RP". Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.