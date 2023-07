Wiadomo, że Angelika i Daniel wzięli ślub w 1996 roku. Z czasem relacje pary uległy pogorszeniu, czego powodem miało być zbyt intensywne życie towarzyskie mężczyzny. Sytuacja ta nie zmieniła się mimo narodzin pierwszego dziecka pary. Wówczas do konfliktu między małżonkami miały dojść także kwestie finansowe. Ostatni raz kobieta była widziana przez swoich niesłyszących sąsiadów 1 października 1998 roku. Miała być zapłakana i pokazywać na migi, że mąż na nią krzyczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Daniel M. zmieniał relacje z dnia z dzień. Raz Angelikę opisywał jako kochającą matkę, raz jako imprezowiczkę, która nie dba o córkę

2 października 1998 roku po godzinie 15 Daniel M. miał wrócić po pracy do domu znajdującego się przy ul. Traugutta 7 w Debrznie (woj. pomorskie) i zastać w kuchni swoją żonę. Kobieta miała naszykować mu obiad i oznajmić, że jedzie do Piły do rodziców swojego męża, a niespełna roczną córeczkę zostawia pod jego opieką. 21-letnia Angelika miała wziąć spakowaną wcześniej walizkę i wyjść z mieszkania. Z zeznań jej męża wynikało, że już wcześniej miało dochodzić do podobnych sytuacji. Jeszcze tego samego dnia, o godzinie 17, do ich domu przyjechali znajomi, za którymi Angelika nie przepadała. Daniel przyjął ich w kuchni i tłumaczył, że wyjątkowo zamknął drzwi do salonu, ponieważ w pokoju śpi córka Magdalena. Przyznał też, że żona wyjechała, więc sam się nią opiekuje.

Jak podaje czluchow.naszemiasto.pl, Daniel M. zgłosił zaginięcie żony dopiero 18 października i jak zeznał na komendzie, zrobił to jedynie pod presją rodziny Angeliki. Funkcjonariuszom powiedział, że tak naprawdę na innej komendzie był już rzekomo 4 października, jednak wówczas policjanci doradzili mu, by sprawdził, czy z mieszkania nic nie zniknęło. Po powrocie do domu miał zorientować się, że nie ma biżuterii, dowodu osobistego i paszportu żony oraz całych ich oszczędności. Daniel M. miał wówczas uznać, że żona zwyczajnie go porzuciła i wyjechała za granicę, najprawdopodobniej do Niemiec, więc zrezygnował z jej poszukiwań. Nie wiedział jednak, dlaczego Angelika zdecydowała się zerwać kontakt ze wszystkimi członkami rodziny. Podczas przesłuchania przyznał, że kobieta była opiekuńczą matką, a relacje między nimi były dobre, chociaż czasem dochodziło do kłótni.

Zaledwie dzień później, bo już 19 października 1998 roku, mężczyzna wystąpił do sądu z pozwem o rozwód i jednocześnie z wnioskiem o zasądzenie alimentów od Angeliki na rzecz małoletniej córki. W sądzie w Słupsku twierdził już, że żona podkradała mu pieniądze, imprezowała, zaniedbywała dziecko i znikała z domu. W związku z tym, że służby nie natrafiły na ślad zaginionej, dziecko otrzymywało świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Angelika była uznawana za zaginioną przez 18 lat. W tym czasie Daniel M. miał cały czas budować wizerunek porzuconego, samotnego ojca. Po sześciu latach oddał córkę pod opiekę swoich rodziców, a sam zaczął spotykać się z różnymi kobietami i prowadzić rozrywkowy tryb życia. Gdy ożenił się po raz drugi, przyjął nazwisko swojej nowej żony. Dopiero w 2016 roku, w związku ze sprawą spadkową, kobieta została uznana za zmarłą.

10-latek zabił 2-latka. Dlaczego ma dożywotnią anonimowość?

Archiwum X po 19 latach odkryło ciało zaginionej w piwnicy domu, w którym mieszkała

W zaginięcie Angeliki Jakubowskiej nigdy nie wierzył jej brat, który zwrócił się do Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z prośbą o pomoc w rozwiązaniu zagadki zniknięcia jego siostry. Dzięki współpracy z Interpolem oraz po przeszukaniu międzynarodowych baz danych, wykluczone zostało to, by Angelika wyjechała za granicę. Na podstawie innych przesłanek śledczy uznali, że kobieta musiała zostać zamordowana. Poszukiwania śladów zbrodni zaczęto od razu od domu, w którym mieszkała z Danielem M.

Po 19 latach, przy wykorzystaniu georadoru, policjanci przeszukali cały dom, a w piwnicy natrafili na ciało kobiety zapakowane w torbę podróżną. Badania DNA, które udało się przeprowadzić dzięki materiałowi porównawczemu pobranemu od córki zaginionej wykazały, że znalezione zwłoki należą właśnie do Angeliki. Razem z ciałem ukryty został kabel o długości 1,7 metra, którym kobieta najprawdopodobniej została uduszona oraz ubrania, które miała mieć na sobie w dniu zaginięcia i które opisał Daniel M. na komendzie.

Z komunikatu Prokuratury Rejonowej w Słupsku wynika, że 2 października 1998 roku Daniel M. udusił swoją żonę wcześniej przygotowanym kablem elektrycznym. "Daniel M. następnie umieścił zwłoki Angeliki J. w torbie podróżnej, którą zakopał w pomieszczeniach piwnicznych zamieszkiwanego budynku w miejscu, w którym znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni. Miejsce ukrycia zwłok następnie wylał posadzką, a podłogę w całej piwnicy wyłożył cegłami. Daniel M. po zabójstwie informował znajomych, że Angelika go porzuciła i wyjechała do Piły do rodziny, a potem do Niemiec oraz, że następnie zaginęła" - podawała prokuratura w oświadczeniu.

Zmowa milczenia, którą złamało 10 tys. zł. Fabian umarł za 200 zł długu?

Angelika Jakubowska mówiła przyjaciółkom, że chce rozwieść się z mężem. Jej rodzina nie wierzyła, by mogła porzucić córkę

Śledztwo, jak i sam proces, był poszlakowy. Funkcjonariuszom nie udało się w stu procentach określić przyczyny zgonu, ponieważ kości grdykowe, dowodzące tezy o uduszeniu, uległy degradacji. Nie można było też wskazać śladów DNA, które mogłyby wskazać sprawcę śmierci Angeliki. Problemem było też to, że z biegiem czasu świadkowie nie pamiętali wielu szczegółów lub nie mieli pewności co do zdarzeń sprzed lat.

Sam Daniel M. nie przyznał się do zabójstwa i odmówił składania zeznań. Trzykrotnie też odmówił poddania się badaniu wariografem. W jego relacjach pojawiało się jednak dużo nieścisłości. Raz mówił, że Angelika wyjechała tak, jak stała, a innym razem, że była przygotowana i spakowana. Raz twierdził, że zabrała ze sobą dokumenty, a potem miał pokazywać dowód żony znajomej. Raz miał twierdzić, że spotkał ją w Niemczech, a innym razem, że dostał od niej pocztówkę, której nikomu nie pokazał.

W historie Daniela M. o zaginięciu Angeliki od początku nie wierzyła jej rodzina i przyjaciele. Zgodnie zaprzeczali, by kobieta prowadziła rozrywkowy tryb życia. 21-latka miała być zamknięta w sobie i inaczej zachowywać się w towarzystwie męża. Chciała się też z nim rozwieść, a dwa miesiące przed zaginięciem poprosiła brata o to, by zabrał ją i córkę do domu rodziców, ale pod nieobecność jej męża. Po czasie jednak wróciła do domu. - Wykluczyłem od razu, że siostra porzuciła córkę. Gdyby nawet chciała uciec od męża. Dzisiaj wiem, że tak się stało dwa miesiące wcześniej i, niestety, wróciła. Zabrałaby dziecko i kontaktowałaby się z nami - mówił Dariusz Flitta, brat Angeliki, podczas rozprawy.

- Tłumaczę sobie to tym, że być może obawiali mi się powiedzieć cokolwiek, spodziewając się mojej reakcji, jeżeli usłyszałbym, że siostrze dzieje się jakakolwiek krzywda. Z pewnością reakcja by była bardzo gwałtowna. Tak jak zeznałem w śledztwie, cokolwiek by siostra mówiła i robiła później, starałbym się ją z powrotem ściągnąć do mieszkania, jak to się wyraziłem w śledztwie, zakończyłbym to małżeństwo za wszelką cenę. Trudno przewidzieć, w jaki sposób - mówił Flitta, cytowany przez Radio Weekend FM.

Budynek, w którym mieszkała para, był dwurodzinnym bliźniakiem, a piwnica była częścią wspólną i dzieloną z sąsiadami, którymi było głuchonieme małżeństwo. Daniel M. twierdził, że w dniu zaginięcia żony ktoś podmienił poprzednią kłódkę w piwnicy, dlatego ją zerwał, zamontował nową, a następnie przekazał sąsiadom klucz zapasowy. W trakcie procesu mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób ciało jego żony znalazło się w piwnicy i kto mógł ją zamordować, włamać się do piwnicy, zostawić tam zwłoki, wylać beton, zmienić kłódkę i zrobić to tak, by nikt go nie zauważył. Sąsiad Daniela M. z kolei zeznał, że mężczyzna nie oddał mu od razu klucza do piwnicy, tylko przez kilka dni schodził z nim na miejsce i towarzyszył mu, gdy był w środku. Dopiero po kilku dniach sąsiedzi dostali klucz i pełny dostęp do piwnicy.

Daniel M. został przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy stwierdzili, że ma zaburzenia osobowości. Opisali go jako osobę dysfunkcyjną, niedojrzałą, egocentryczną i reagującą agresją na konflikt. - Wykładał posadzkę z cegieł po to, aby popełnić zbrodnię doskonałą. Po to, aby fakt zabójstwa jego żony nigdy nie ujrzał światła dziennego - mówiła w rozmowie z tvn24.pl prokuratorka Renata Szamiel, pod której nadzorem śledczy z Archiwum X prowadzili dochodzenie ws. Angeliki.

Początkowo Daniel M. dostał niższy wyrok. "Całkowita eliminacja nie byłaby adekwatna"

W październiku 2020 roku Sąd Okręgowy w Słupsku nieprawomocnie skazał 44-letniego Daniela M. w procesie poszlakowym za zabójstwo żony i wyłudzenie 14 805 złotych alimentów na dziecko. Sąd wymierzył wówczas karę 15 lat więzienia i zobowiązał mężczyznę do zapłacenia 100 tys. zł nawiązki na rzecz córki i 50 tys. złotych na rzecz brata Angeliki. - W ocenie sądu (...) zachodzą przesłanki do tego, że jest szansa na to, by oskarżony mógł w przyszłości powrócić do społeczeństwa, jego całkowita eliminacja nie byłaby adekwatna do stopnia winy i demoralizacji - uzasadniał wówczas wyrok sędzia, cytowany przez tvn24.pl.

Ostatnia wzmianka na temat Daniela M. pochodzi z października 2021 roku. Jak informował wówczas dziennikbaltycki.pl, Sąd Apelacyjny w Gdańsku podwyższył mężczyźnie karę za zabójstwo Angeliki z 15 do 25 lat więzienia. Był to maksymalny wymiar kary, o który mogła wnioskować Prokuratura Okręgowa w Słupsku. W poczet kary włączono też okres tymczasowego aresztowania, który przypadł od 24 kwietnia 2017 roku do 30 września 2020 roku.

"Pokazywał, że moja mama wcale nie była taka dobra. Że wyjechała i nas zostawiła"

Córka Angeliki Jakubowskiej, Magdalena, przez blisko 19 lat myślała, że mama ją zostawiła. Jak zaznaczyła, przez lata nie miała powodu, żeby nie wierzyć w wersję ojca. - Dopóki żyliśmy razem, mieszkaliśmy razem, to pokazywał, że moja mama wcale nie była taka dobra. Że wyjechała i nas zostawiła - mówiła w 2019 roku w sądzie.

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu, w kwietniu 2017 roku, dziennikarzom programu "Uwaga!" TVN udało się dotrzeć do młodej dziewczyny. - Dużo płakałam przez mamę, bardzo dużo. Wieczorami nie mogłam zasnąć. Dwa razy mi się śniła, że odjeżdżała autem, nie mogłam jej dogonić - powiedziała Magdalena. Dziewczyna przyznała, że później próbowała szukać mamy przez Facebooka, ale bez skutku.

- Mówił, że mama po prostu wyszła. Pojechała do Piły do teściowej i ślad po niej zaginął. Powiedział, że po prostu go zostawiła. Wierzyłam mu, bo tata był dla mnie priorytetem, był jedynym rodzicem - powiedziała. Po tym, jak ojciec założył nową rodzinę, Daniel M. przestał mówić o Angelice. Magdalena miała nie poznać jego nowej rodziny ani swojej młodszej siostry.