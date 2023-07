Awantura w TVP Info. "Pani coś sugeruje? To brzmi jak groźby"

Już od pierwszych chwil porannego programu "Woronicza 17" na antenie TVP Info prowadzący Adrian Klarenbach nawiązywał do niedawnego odejścia posłanki Karoliny Pawliczak z Lewicy. - Są razem z nami Karolina Pawliczak, poseł niezrzeszona od jakiejś chwili, niedługiej, żeby była sprawa jasna - powiedział na początku. Później temat padał jeszcze kilkukrotnie, zarówno ze strony Klarenbacha, jak i innych gości, którzy dopytywali ironicznie, czy zwiąże się ona z Konfederacją lub Prawem i Sprawiedliwością.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wpływ władzy na media jest minimalny", Kaczyński odniósł się do oświadczenia dziennikarzy

Pawliczak odpowiedziała Klarenbachowi. "Wyjątkowo pan złośliwy"

W pewnym momencie Pawliczak miała wyraźnie dość docinków na temat jej barw politycznych i po ok. 45 minutach programu zwróciła się bezpośrednio do prowadzącego. - Jest pan dziś wyjątkowo złośliwy. Ja pana nie pytam, gdzie pan pójdzie, do jakiej stacji telewizyjnej, po przegranych wyborach PiS-u. A pan ma dziś do mnie nieustanne sugestie. Zajmijmy się sprawami poważnymi - skomentowała.

Morawiecki znów atakuje media. "TVN jak Czarnobyl w 1986 roku"

W odpowiedzi Klarenbach znów zaczął dopytywać posłankę niezrzeszoną o to, do jakiej partii dołączy. - Mówiłam panu o tym, że jak decyzja zostanie podjęta, to oczywiście pan taką informację otrzyma - stwierdziła. - Pani poseł, ale kto ma taką decyzję podjąć? - nie odpuszczał Klarenbach. - Pan mi tu robi jakieś przytyki - odpowiedziała Pawliczak i ponowiła pytanie o zawodową przyszłość Klarenbacha po wyborach. - Ja się stąd nigdzie nie wybieram - odpowiedział.

Tusk straszy Kaczyńskim i "wojną". Zirytował i prawicę, i lewicę

"Nie wiem, czy zagrzeje pan tu długo miejsce". Klarenbach: Brzmi jak groźby

Wymiana zdań między prowadzącym program a posłanką trwała. - Nie wiem, czy zagrzeje pan tu długo miejsce - zripostowała zniecierpliwiona posłanka. - A pani coś sugeruje? To brzmi jak groźby - stwierdził Klarenbach. - Nic nie sugeruję - odpowiedziała, po czym głos próbowało zabrać kilka osób jednocześnie, w związku z czym ich wypowiedzi stały się niezrozumiałe.

Karolina Pawliczak o odejściu z Lewicy informowała w czerwcu. Jak tłumaczyła, decyzja dojrzewała w niej od dłuższego czasu, a powodem były narastające rozbieżności programowe. - To tzw. aksamitne rozejście, bo wroga mamy w innym miejscu. Nie mogę powiedzieć złego słowa o moich koleżankach i kolegach z Lewicy - komentowała w Polskim Radiu 24. Podkreśliła też, że jest zwolenniczką jednej listy opozycji. Dodała, że nie wie jeszcze, z jakiej listy będzie startować do parlamentu w nadchodzących wyborach. - Decyzja nie została jeszcze podjęta. Zaprzeczam, że powodem odejścia były kwestie związane z miejscami na listach. W wyborach chcę wesprzeć szeroko rozumianą opozycję demokratyczną. Tylko taki blok jest w stanie pokonać PiS - powiedziała.