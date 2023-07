Nowe nagranie z promu. Dziennikarze o tym, co działo się tuż przed tragedią na Bałtyku

Do zdarzenia doszło w czwartek (29 czerwca) na wodach terytorialnych Szwecji. Za burtą promu Stena Line, który płynął z Gdyni do Karlskrony, znalazły się dwie osoby - 36-letnia kobieta pochodząca z Polski oraz jej siedmioletni syn. Pomimo udzielonej im pomocy zmarli w szpitalu, o czym poinformowano w piątek (30 czerwca) rano.

Śmierć Polki i jej syna. Postępowanie prowadzi szwedzka i polska prokuratura

Postępowanie w sprawie prowadzą służby z Polski i Szwecji. - W wyniku podjętych czynności w sprawie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczącej śmierci dwojga polskich obywateli aktualnie śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w sprawie zabójstwa dziecka i targnięcia się na życie przez matkę - powiedziała w rozmowie z PAP prok. Grażyna Wawryniuk rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

- Wszczęliśmy wstępne śledztwo, w którym kwalifikacja przestępstwa - to morderstwo, ale nie ma podejrzanego. Śledztwo ma na celu próbę wyjaśnienia, co się stało (na promie) - mówiła prok. Stina Brindmark z prokuratury w Karlskronie.

Tragedia na Bałtyku. Jest nowe oświadczenie przewoźnika

Tragedia na Bałtyku. Zapis monitoringu

Śledczy przesłuchują świadków i próbują odtworzyć przebieg tragedii. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że zabezpieczyli oni wózek i telefon komórkowy. Dziennikarze "Super Expressu" dotarli także do informacji o tym, co zarejestrowały kamery monitoringu na chwilę przed tragedią. Według ich relacji kobieta trzymała chłopca, a on obejmował ją na wysokości bioder. Ustalili także, że siedmiolatek był osobą z niepełnosprawnością - poinformowali w sobotę (1 lipca).

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.