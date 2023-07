Do Polski dotrze afrykański upał? Nawet 35 stopni Celsjusza, później wrócą nawałnice

Jaka będzie pogoda latem? Czy uderzy fala gorąca z Afryki? W niedzielę nad Polskę wkroczył front, który przyniósł sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura powietrza będzie wahać się od 15 do 26 stopni Celsjusza. Najchłodniej w Koszalinie i Suwałkach (15-18 stopni), na zachodzie i w centrum od 20 do 24 kresek powyżej zera. Najcieplej w Rzeszowie, gdzie będzie nawet 26 stopni. Co dalej w prognozach?

Pogoda. Nadchodzi najgorętszy tydzień lipca?

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tydzień od 3 do 9 lipca ma być najcieplejszym w tym miesiącu, na termometrach możemy zobaczyć nawet 30 stopni Celsjusza, co będzie oznaczać upał. Według tvnmeteo.pl ciepłe masy powietrza mogą jednak dotrzeć do nas nieco później. Synoptyczka Arleta Unton-Pyziołek wskazuje, że zgodnie z globalnym modelem GFS fala gorąca ma się objawić po 8 lipca. We wtorek 11 lipca temperatura ma podskoczyć nawet do 34-35 stopni Celsjusza.

Wysoka temperatura może jednak szybko ustąpić kolejnym nawałnicom. Burze, intensywny deszcz i watr sprawią, że nieco się ochłodzi. Według schematu na stronie IMGW z pogodą na 16 najbliższych dni 13 lipca temperatura może spaść do 17 stopni, po czym 16 lipca miałaby ponownie podskoczyć do ponad 31 stopni, a kolejnego dnia spaść do 24. Jeśli prognozy się sprawdzą, czeka nas sporo zawirowań pogodowych.

Prognoza długoterminowa IMGW na lipiec i sierpień

IMGW przygotował prognozę długoterminową na letnie miesiące. Zgodnie z nią w lipcu średnia temperatura w miesiącu w całej Polsce będzie powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Z kolei opady mają zmieścić się w normie wieloletniej.

Sierpień również zapowiada się miesiącem ze średnią temperaturą powyżej normy wieloletniej w całym kraju. Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia opadów - w większości regionów zmieszczą się one w normie, ale w kilku regionach mogą normę przekroczyć. Chodzi o województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i łódzkie.