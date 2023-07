Zachodniopomorskie. Morze wyrzuciło tajemniczą beczkę z trupią czaszką. Służby ewakuowały plażę

O sprawie poinformował w piątek "Fakt". Na plażę w Gąskach (woj. zachodniopomorskie) morze wyrzuciło tajemniczy obiekt, który zwrócił uwagę wypoczywających tam ludzi. Była to bowiem pomalowana na oliwkowy kolor metalowa beczka, na której miała znajdować się również trupia czaszka. Plażowicze od razu zadzwonili na 112 i powiadomili o tym służby.

Zachodniopomorskie. Morze wyrzuciło tajemniczą beczkę

"Fakt" podkreśla, że na miejsce bezzwłocznie udali się strażacy oraz policjanci. Funkcjonariusze ewakuowali przebywających na plaży wczasowiczów. Wówczas strażacy w specjalnych kombinezonach i maskach tlenowych podeszli do beczki. Zbadali ją urządzeniem do mierzenia promieniowania, a następnie obiekt włożyli w większą plastikową beczkę, która została szczelnie zaklejona taśmą.

- Z tego, co wiemy, to morze wyrzuciło jakąś beczkę z nieznaną substancją, a strażacy powiedzieli, że coś się z niej ulatnia. My się tego jakoś mocno nie obawiamy, bo dopóki wszyscy strażacy nie noszą obok nas żadnych masek, to chyba nie jest to nic niebezpiecznego - powiedzieli dziennikowi plażowicze. "Fakt" podaje, że na obiekcie znajdowały się napisy - ich wyjaśnieniem zajmą się teraz specjaliści.

Z kolei portal GK24.pl zaznacza, że beczka okazała się pusta. "Najpewniej do wody trafiła z jakiegoś statku. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał" - dodaje.

