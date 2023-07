Kiedy wybory parlamentarne? Duda: Bardzo ładna data

Kiedy odbędą się wybory parlamentarne? Oficjalna data jeszcze nie padła, ale wiadomo, że będzie to jesień 2023 roku. Możliwe są cztery daty: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. Prezydent Andrzej Duda na ogłoszenie ostatecznej daty ma czas do 14 sierpnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes w rządzie, nowy szef szabu – wszystkie ręce na pokład? „Kiedy pcha się samochód pod górkę, pierwsze kilka metrów jest łatwe"

Kiedy wybory? Andrzej Duda: Bardzo ładna data

O datę wyborów Andrzej Duda był pytany na antenie Radia ZET, a dokładniej - o to, czy odbędą się one 15 października. - Nie ma jeszcze tej decyzji. Jak będzie, zostanie ogłoszona. Kiedy? W konstytucyjnym terminie. 15 października to data, w której patrząc na to, co konstytucja postanawia te wybory mogą się odbyć - mówił prezydent.

Duda komentuje zdjęcie Kaczyńskiego i mówi o memach. "Można się pośmiać"

Prowadzący zwrócił uwagę, że 15 października jest Dniem Papieskim i - zdaniem opozycji - może być sprzyjającym dla władzy. - Nie, no nie przesadzałbym, że będzie sprzyjała władzy. Dzień dobry, jak każdy inny - dodał. Mówił, że to "bardzo ładna data", zwrócił też uwagę, że Polacy nie przepadają za długimi kampaniami wyborczymi. Przypomnijmy, według doniesień mediów - krótsza kampania może zadziałać na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, partia wciąż prowadzi w sondażach.

Wyborcy PiS murem za Kaczyńskim. Ten pomysł popiera 99 proc. elektoratu

Kiedy prezydent ogłosi datę wyborów?

Zgodnie z konstytucją przeprowadzenie wyborów parlamentarnych prezydent RP zarządza nie później niż na 90 dni przed upływem czterech lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Według źródeł Onetu prezydent Andrzej Duda nie będzie spieszył się z ogłoszeniem oficjalnej daty tegorocznych wyborów i poda ją w najpóźniejszym możliwym terminie.