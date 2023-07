Gdzie jest burza? IMGW wydał żółte alerty na sobotę. Co dalej z pogodą?

Pogoda w sobotę zapowiada się pochmurno w całej Polsce. Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, miejscami możliwe będą opady deszczu. We wschodnich i południowych regionach zapowiadane są natomiast burze. Na termometrach przeważnie powyżej 20 stopni Celsjusza - maksymalnie od 22 do 25 st. Nad morzem i w rejonach podgórskich nieco chłodniej, ale wciąż ciepło - od 18 do 20 stopni.

IMGW w sobotę nad ranem wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte) przed burzami z gradem. Podczas wyładowań spadnie od 15 do 20 mm deszczu, miejscami nawet do 35 mm, możliwy także grad. Powieje również silny wiatr - w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Alerty będą ważne od godz. 14 i obejmą następujące województwa:

śląskie (oprócz powiatów północnych),

małopolskie,

świętokrzyskie,

podkarpackie,

lubelskie,

mazowieckie (powiaty: łosicki, siedlecki, Siedlce, garwoliński, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, Radom, lipski, zwoleński).

Co dalej z pogodą? Czy burze odpuszczą?

W niedzielę nad Polską utrzyma się duże zachmurzenie, choć możliwe będą też przejaśnienia. Okresami miejscami popadać może deszcz - będą to jednak słabe i przelotne opady. Synoptycy nie zapowiadają na ten dzień wyładowań atmosferycznych. Temperatura będzie się wahać od maksymalnie 18 stopni w Zakopanem do 24 w Warszawie.

Według IMGW także w poniedziałek nie powinny wystąpić burze, a przelotne opady obejmą już tylko wybrzeże. Nad pozostałymi regionami dominować będzie słoneczna pogoda. Podskoczy też temperatura i wyniesie od 22 stopni Celsjusza nad morzem do nawet 27 stopni w pozostałych regionach. Od wtorku możliwy powrót burz (początkowo tylko na wschodzie i południu), na termometrach maksymalnie 27 stopni. W środę i czwartek także burze, a temperatura może podskoczyć nawet do 30 kresek powyżej zera.