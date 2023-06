Tragiczna śmierć Polaków na Bałtyku. Operator promu wydał nowe oświadczenie

Z doniesień szwedzkich mediów wynika, że tamtejsze służby nie udzielają informacji na temat tragicznego zdarzenia, do którego doszło w czwartek. Wcześniej funkcjonariusze apelowali za pośrednictwem mediów do pasażerów, aby zgłaszali się na policję, jeśli dysponują wiedzą na temat zajścia na promie. Zapytaliśmy szwedzką policję o najnowsze ustalenia, ale ta ze względu na śledztwo nie podaje szczegółów. "Na chwilę obecną nie mamy do przekazania zbyt wielu informacji. Szwedzka policja potwierdziła, że w zajściu uczestniczyło dwoje polskich obywateli. W związku z toczącym się śledztwem to wszystko, co możemy powiedzieć" - informuje Gazeta.pl Thomas Johansson, oficer prasowy szwedzkiej policji.

Śmierć Polki i jej syna podczas rejsu do Szwecji. Operator promu wydał nowe oświadczenie

Śledztwo w sprawie śmierci Polki i jej syna wszczęła też polska prokuratura. "W związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w czwartek na wodach terytorialnych Szwecji, w wyniku którego śmierć poniosło dwoje polskich obywateli, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa" - przekazała PAP prok. Grażyna Waryniuk z gdańskiej prokuratury. Śledztwo toczy się w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Nowe oświadczenie dotyczące zajścia przekazała nam firma Stena Line, do której należał płynący z Gdyni do Karlskrony prom. "Prom Stena Spirit zgłosił w czwartek 29.06.2023 około 16:20, że dwie osoby, jedno dziecko i jedna kobieta, wypadły za burtę. Statek natychmiast rozpoczął akcję ratunkową, uruchomiając własną łódź ratowniczą w poszukiwaniu dwóch osób. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej dołączyły inne służby z Polski i Szwecji, a także jednostki sił NATO, oraz helikoptery. W wyniku akcji, po ok. godzinie, obie osoby zostały odnalezione" - czytamy.

Śmierć Polki i jej syna podczas rejsu do Szwecji. Jest relacja świadka

Operator promów informuje, że "dziecko zostało odnalezione i podjęte z wody przez łódź ratowniczą promu Stena Spirit, a wkrótce potem przeniesione do niemieckiego helikoptera. Kobieta została odnaleziona przez szwedzki helikopter". Jak czytamy, oboje zostali przetransportowani do szpitala w Karlskronie. "W piątek 30.06.2023 otrzymaliśmy informacje, że obie osoby zmarły. Po zakończeniu akcji poszukiwawczo-ratowniczej prom Stena Spirit otrzymał pozwolenie na kontynuowanie rejsu w kierunku Karlskrony, gdzie dotarł z 1,5-godzinnym opóźnieniem w stosunku do rozkładu. Współpracujemy z policją i odpowiednimi służbami w dochodzeniu przyczyn i okoliczności zdarzenia" - informuje w oświadczeniu Stena Line.

Śmierć Polki i dziecka na Bałtyku. Zabezpieczono nagrania

Początkowo w doniesieniach na temat zdarzenia pojawiła się informacja, że z pokładu promu wypadło dziecko, a za nim do wody wskoczyła matka. Później rzeczniczka Stena Line Polska to zdementowała. - Zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu wizyjnego, które nie potwierdzają wersji rozpowszechnionej w mediach, że dziecko wypadło za burtę, a osoba dorosła wskoczyła za nim. To jest wszystko, co mogę powiedzieć na chwilę obecną, dopóki służby nie zbadają dokładnie okoliczności zdarzenia - powiedziała "Faktowi". W piątek przed południem polska policja przekazała, że 36-letnia kobieta i jej 7-letni syn zmarli. - Niestety, ale dostaliśmy informacje w godzinach porannych od strony szwedzkiej, że mamy przekazać tę straszliwą informację rodzinie, ponieważ zarówno matka, jak i chłopiec nie żyją - przekazał inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. - Akcja ratownicza była zakrojona na szeroką skalę. Wydawało się, że być może będzie ten "happy end", ponieważ zarówno kobieta, jak i chłopiec zostali wyjęci z wody. Mieli oznaki życiowe, a więc zostali zabrani do szpitala. Trzymaliśmy kciuki, aby wszystko skończyło się dobrze. Niestety rano otrzymaliśmy tę informację, że musimy poinformować rodzinę o najgorszym - dodał.