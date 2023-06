Śmierć Polki i jej syna podczas rejsu do Szwecji. Jest relacja świadka

Zobacz wideo Dyskryminacja osób LGBT w sferze zawodowej

W piątek 30 czerwca przekazano informacje o śmierci 36-letniej Polki i jej 7-letniego syna, którzy znaleźli się za burtą promu Stena Spirit. - Niestety, ale dostaliśmy informacje w godzinach porannych od strony szwedzkiej, że mamy przekazać tę straszliwą informację rodzinie, ponieważ zarówno matka, jak i chłopiec nie żyją - przekazał inspektor Mariusz Ciarka w rozmowie z Arturem Molędą na antenie TVN24. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk przekazała w rozmowie z PAP, że gdańska prokuratura wszczęła śledztwo sprawie śmierci Polaków podczas rejsu promem Stena Spirit. - W związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w czwartek na wodach terytorialnych Szwecji, w wyniku którego śmierć poniosło dwoje polskich obywateli Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa - poinformowała rzeczniczka. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Bałtyk. Nie żyją Polka i jej 7-letni syn, którzy wypadli za burtę promu

Tragedia podczas rejsu do Szwecji. Jest relacja świadka

Jak opowiedział Tim Karlsson w rozmowie ze szwedzką telewizją SVT, znajdował się na pokładzie słonecznym, gdy w pewnej chwili zobaczył "wielu ludzi biegnących w kierunku barierki i wskazujących w dół w kierunku wody". Wkrótce pojawił się komunikat o "człowieku za burtą". Pasażerów poproszono, by pomogli wypatrywać poszukiwane osoby. - Potem przybyła załoga i ludzie mówili po polsku, więc tak naprawdę nie rozumieliśmy, co się stało. Wyrzucili koło ratunkowe, więc zdaliśmy sobie sprawę, że ktoś wypadł za burtę. Ale nie wiedzieliśmy, że było tam dziecko i mama - mówił mężczyzna. Jak przekazał, prom zatrzymał się i zawrócił. Spuszczono także łódź ratunkową. - Okrążyli miejsce zdarzenia i sprawdzali je. Następnie trzy helikoptery, samoloty i inne statki również prowadziły poszukiwania - relacjonował świadek. - Znaleźli najpierw matkę, a potem dziecko. Na pokładzie rozległy się wówczas oklaski - zakończył.

Szwecja. Siedmiolatek wypadł za burtę, matka skoczyła na ratunek

Śmierć Polki i jej syna podczas rejsu do Szwecji

Prom Stena Spirit wypłynął z Gdyni w czwartek rano do szwedzkiej Karlskrony. Gdy przebył około połowy trasy rejsu, zgłoszono informację, że dwie osoby znajdują się za burtą. Jak się okazało, była to 36-letnia kobieta pochodząca z Polski oraz jej siedmioletni syn. Odnaleziono ich po godzinie i przetransportowano do szpitala w Karlskronie.

Szwedzka policja wszczęła postępowanie związane z wyjaśnieniem okoliczności zaistniałego wypadku. Zabezpieczono nagrania z monitoringu oraz przesłuchano pierwszych świadków. "Fakt" przekazał informacje w sprawie nagrań zabezpieczonych z monitoringu. - Zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu wizyjnego, które nie potwierdzają wersji rozpowszechnionej w mediach, że dziecko wypadło za burtę, a osoba dorosła wskoczyła za nim. To jest wszystko, co mogę powiedzieć na chwilę obecną, dopóki służby nie zbadają dokładnie okoliczności zdarzenia - poinformowała Agnieszka Zembrzycka ze Stena Line.