Pierwsza pomoc tonącemu. Rozpoznanie, zasady postępowania na lądzie i w wodzie

Wakacje to czas urlopów, rodzinnych wyjazdów i spędów towarzyskich. Wielu z nas wybierze się w tym czasie nad rzekę czy jezioro lub spędzi swój urlop na morskiej plaży. Wybierając miejsce do pływania i plażowania, należy zwrócić uwagę, czy jest tam stanowisko przeznaczone dla ratownika. Bez względu jednak na nasze umiejętności pływackie i kwestię obecności służb ratunkowych, warto znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy tonącemu.

Jak rozpoznać, że ktoś się topi? Od tego zacznij akcję ratunkową

Utonięcie wiąże się z szeregiem wcześniejszych sygnałów świadczących o tym, że dana osoba nie jest w stanie sama utrzymać się na powierzchni wody. Mimo to częste są przypadki utonięć, które miały miejsce bezpośrednio obok pozostałych użytkowników kąpielisk. Jak to możliwe? Przypadkowym przechodniom trudno jest rozpoznać symptomy wskazujące na to, że ktoś się topi. Poszkodowana osoba nie krzyczy, często wygląda również, jakby celowo trzymała się blisko tafli wody. Naszą uwagę w pierwszej kolejności powinno zwrócić przerażone bądź puste spojrzenie, szklane lub zamknięte oczy oraz otwarte usta. Tonący unosi się również bezpośrednio pod powierzchnią wody, okazjonalnie wynurzając się z głową przechyloną do tyłu.

Zasady pierwszej pomocy tonącemu. Jeśli jest w wodzie, zadzwoń na numer alarmowy

Jeśli przebywając na lądzie, zauważyłeś topiącą się osobę, w pierwszej kolejności powiadom odpowiednie służby, wybierając numer 112. Oczekując przyjazdu ratowników medycznych, oceń sytuację i swoje możliwości pod kątem podjęcia ewentualnej interwencji. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie ze znajdujących się przy kąpieliskach i pomostach kół ratunkowych. Jeśli nie ma ich jednak w pobliżu, możesz rzucić tonącemu inne przedmioty, które pomogą mu utrzymać się na wodzie np. piłkę plażową, materac wodny, kawałek drewna lub nawet ubranie.

W przypadku, gdy potrafisz dobrze pływać, a warunki na wodzie nie stanowią dla ciebie zagrożenia, możesz podjąć próbę podpłynięcia do poszkodowanego, zabierając ze sobą przedmiot unoszący się na powierzchni. Do tonącego należy podpłynąć od tyłu, aby uniemożliwić mu ograniczenie ruchów ratownika. W najgorszym przypadku - gdy osoba poszkodowana zniknie pod powierzchnią wody - zapamiętaj miejsce, w którym ostatni raz się wynurzyła.

Udzielanie pierwszej pomocy tonącemu na lądzie. Podłoże i resuscytacja

Poszkodowanego wyciągniętego na ląd ułóż na twardym podłożu w pozycji na wznak. W pierwszej kolejności należy sprawdzić jego przytomność, reakcję na ból oraz głos. W sytuacji, gdy pozostaje on nieprzytomny, gov.pl zaleca zastosowanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.