Nad Polskę nadciąga żółty pył. Powoduje spadek jakości powietrza. Założymy maseczki?

Pożary w Kanadzie trwały od maja i nasilały się przez cały czerwiec. Doprowadziło to do wygenerowania rekordowych poziomów emisji dymu. Według ekspertów z portalu atmosphere.copernicus.eu dym dotarł do Europy i nadciąga nad Polskę.

Chmura dymu z pożarów w Kanadzie zmierza w kierunku Polski. Żółty pył dotarł już do Europy

Rekordowe poziomy emisji dymu w Kanadzie w maju i czerwcu mają duży wpływ na jakość powietrza, zarówno w Kanadzie, jak i poza granicami tego kraju. Zdaniem ekspertów dym z kanadyjskich pożarów dotarł do Europy w drugim tygodniu czerwca. Od 23 czerwca zapowiadano przenoszenie się dymu na daleko położone obszary po drugiej stronie Atlantyku. 26 czerwca dym dotarł do Europy Zachodniej, eksperci przewidują się, że będzie przemieszczać się dalej na wschód. Według najnowszych ustaleń opublikowanych w mediach społecznościowych, do 3 lipca dym ogarnie większość Europy Zachodniej. Na liście krajów, do których dotarł dym, znajdują się między innymi Portugalia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania czy Włochy. Dym dotrze także do Polski.

Pożary lasów w Quebecu, które zaczęły się na początku czerwca, są obecnie przedmiotem dużej uwagi mediów ze względu na ich wpływ na jakość powietrza. Powietrze w Montrealu jest obecnie uważane za najgorsze na świecie. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie z powodu dymu zaleca się noszenie masek wysokiej jakości.

Skutki pożarów w Kanadzie. Dym dotarł do europejskich miast

Jak informowaliśmy, na początku czerwca chmura żółtego pyłu opanowała Nowy Jork. W rezultacie zmniejszyła się widoczność i możliwość swobodnego oddychania, ponieważ indeks jakości powietrza (AQI) wskazał wartość 484. Jest to oznaka, że stan powietrza stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi. Burmistrz Eric Adams przyznał podczas konferencji, że to był najwyższy poziom w historii pomiarów. Pożary lasów w Quebecu były tak silne, że widziano je z satelity. Zdaniem ekspertów żółtego pyłu nie należy się bać. Gdy na początku czerwca pył z Kanady dotarł do Norwegii, naukowiec z NILU uspokajał, że zanieczyszczone powietrze nie powinno negatywnie wpłynąć na zdrowie Norwegów. Zdaniem ekspertów pył, przemierzający tak duże odległości, jest znacznie rozrzedzony.