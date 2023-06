Sąd utrzymał w mocy karę wobec aktora Jerzego S.

"Sąd w apelacji utrzymał w mocy karę dla znanego aktora Jerzego S. za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości" - poinformowała na Twitterze PAP.

W marcu sąd uznał aktora winnym prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Jerzy S. został skazany na grzywnę w wysokości 12 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów na okres trzech lat. S. musiał też pokryć koszty postępowania sądowego. Ponadto zgodnie z wyrokiem aktor ma zapłacić 6 tys. zł na fundusz osób pokrzywdzonych w wypadkach.

W ubiegłym roku media poinformowały o kolizji, do której doszło na alei Mickiewicza w Krakowie. Kierujący samochodem mężczyzna miał zahaczyć kierowcę motocykla. Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział znany aktor Jerzy S., który wcześniej wypił kilka kieliszków wina. Badanie alkomatem wykazało, że miał on 0,7 promila alkoholu we krwi.

Postępowanie w sprawie zdarzenia prowadzone były dwutorowo. Policja badała sprawę wykroczenia - spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Prokuratura natomiast zajęła się przestępstwem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. W pierwszej sprawie sąd skazał aktora w wyroku nakazowym na grzywnę w wysokości 3 tys. zł. Od obu wyroków prokuratura się odwołała. W sprawie dotyczącej jazdy w stanie nietrzeźwości prokurator domagał się 45 tys. zł grzywny i wpłaty 25 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.