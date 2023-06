Jedna z najstarszych Polek nie żyje. Irena Siła-Nowicka miała 110 lat

Irena Siła-Nowicka urodziła się 30 stycznia 1913 roku. Przed wybuchem II wojny światowej zaczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jesienią 1939 roku poślubiła natomiast Władysława Siłę-Nowickiego - adwokata, który później znał się znanym obrońcą opozycjonistów w PRL.

Irena Siła-Nowicka nie żyje. Jedna z najstarszych Polek miała 110 lat

W trakcie niemieckiej okupacji młode małżeństwo zamieszkało w Wylągach (części Kazimierza Dolnego w woj. lubelskim) i pomagało Barbarze Nowak, Żydówce, która została przez nich zatrudniona do opieki nad córkami. Pomagali jej także uzyskać fałszywe dokumenty i udostępnili jej schron. Dzięki temu kobieta przeżyła wojnę.

7 listopada 2008 roku Irena Siła-Nowicka otrzymała z rąk ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

W 2014 roku Irena Siła-Nowicka wraz z córkami przekazała archiwum swojego męża do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. - Dla mojego męża, którego dokumenty dzisiaj przekazuję, Polska była zawsze najważniejsza. Był w swoim życiu żołnierzem, konspiratorem, adwokatem, społecznikiem, więźniem i bardzo dobrym człowiekiem. W jego dokumentach odbija się nasza powojenna historia. Mam nadzieję, że pozwolą one zachować pamięć o tym, co było dobre i co było złe w naszym życiu publicznym - mówiła wówczas. W 2021 roku kobieta została laureatką Drzwi Wolności.

W 2022 roku Andrzej Duda złożył Irenie Sile-Nowickiej życzenia z okazji 109. urodzin i poinformował o odznaczeniu jej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Jak zaznaczył prezydent, także pani Irena angażowała się w działalność konspiracyjną przeciwko niemieckiemu okupantowi, a potem przeciwko komunistycznemu reżimowi.

W styczniu obchodziła 110 urodziny, stając się "superstulatką" i jedną z najstarszych żyjących ludzi w Polsce. Była też najstarszą mieszkanką Warszawy. Irena Siła-Nowicka zmarła 25 czerwca 2023 roku. Informację tę podała teraz Polskiej Agencji Prasowej jej córka Agnieszka Dąbrowska, opozycjonistka z okresu PRL.