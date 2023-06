Trzy matki ratowały niedawno dzieci przed utonięciem. Jedna z tych historii dotyczyła polskiej rodziny z Irlandii, inna miała miejsce w Kaliszu, a najnowsza wydarzyła się na statku płynącym z Gdyni do Karlskrony. Wszystkie przypadki łączy jedno - matki zaryzykowały życie, aby uratować swoich synów. Dwaj chłopcy zostali wyciągnięci z wody, a jeden zmarł. Wszystkie kobiety poniosły śmierć.

Irlandia. Joanna ze Strzyżowa zginęła, ratując dziesięcioletniego syna Stanisława. Chłopiec przeżył

Historię 34-letniej Joanny ze Strzyżowa (woj. podkarpackie) opisał portal irishmirror.ie. Kobieta mieszkała w Irlandii razem ze swoim partnerem i dwójką dzieci - córką Zofią oraz synem Stanisławem. 25 czerwca kobieta wybrała się z 10-letnim synem na plażę Ballycroneen w pobliżu miasta Cork na południu Irlandii. Gdy kobieta dostrzegła, że jej syn ma problemy z utrzymaniem się na powierzchni wody, pomogła mu wydostać się na brzeg. Sama została porwana przez silny prąd morski. Ratownicy zdołali wyciągnąć kobietę z wody i przetransportować ją do szpitala, ale tam 34-latka zmarła.

Kalisz. 13-latek z zespołem Aspergera wpadł do Prosny. Taisa utonęła, gdy próbowała go ratować

27 czerwca Taisa S. była ze swoim synem na spacerze nieopodal Prosny, o czym możemy przeczytać w "Super Expressie". W pewnym momencie 13-letni Wiktor podbiegł w kierunki rzeki i wpadł do wody. Mama chłopca z zespołem Aspergera próbowała go uratować. Chłopiec zdołał o własnych siłach wyjść na brzeg. Jego matce się to nie udało. Po godzinie poszukiwań strażacy odnaleźli ciało Taisy S., a lekarz potwierdził jej zgon.

Gdy siedmiolatek wypadł za burtę promu, jego matka skoczyła do wody. Oboje nie żyją

Jak pisaliśmy, 29 czerwca załoga promu Stena Line odkryła, że dwie osoby znajdują się poza burtą statku płynącego z Gdyni do Karlskrony. Była to 36-letnia Polka oraz jej siedmioletni syn. Choć szczegóły zdarzenia nie są na razie znane, wiadomo, że po ok. dwóch godzinach akcji ratunkowej zdołano wyciągnąć obie osoby z Bałtyku. Nieprzytomnych Polaków poddano resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a następnie przetransportowano do szpitala w Szwecji.

W rozmowie z Polsat News przedstawiciel policji potwierdził, że 36-latka oraz jej syn zmarli, o czym informowaliśmy. Śledczy badają całą sprawę. Przypuszcza się, że kobieta skoczyła do wody, aby ratować siedmiolatka, który wypadł za burtę.