Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, katolicki duchowny obrządków ormiańskiego i łacińskiego, skrytykował wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Ukrainie. Duchowny zwrócił się do polityka o większe upamiętnianie Polaków, którzy zginęli w Ukrainie.

Ks. Isakowicz-Zaleski skrytykował prezydenta Dudę. "Znów nie miał odwagi..."

"Wyluzowany i uśmiechnięty Andrzej Duda odbył kolejną wycieczką do Ukrainy na koszt polskiego podatnika. Jednak znów nie miał odwagi zapalić znicza i pomodlić się nad 'dołami śmierci', w których gniją kości dziesiątków tysięcy Polaków. Hipokryzja i tchórzostwo!" - skomentował wizytę polskiego prezydenta w Kijowie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Interią odniósł się jednak do wspomnianej przez księdza rzezi wołyńskiej. - Działania poszukiwawcze są cały czas prowadzone, nie są już blokowane. To jest realizowane w spokoju, w ciszy (...) To pokazuje zmianę jakościową: dzisiejsze władze ukraińskie mają więcej zrozumienia dla całej sprawy niż ich poprzednicy kilka lat temu - mówił Duda w rozmowie z Interią. - Mamy tutaj różne działania, które są na etapie przygotowawczym: umawialiśmy się ze stroną ukraińską, że szczegółów na razie nie ujawniamy medialnie - dodał.

Potem Duda odniósł się do tych słów także w Radiu ZET. - Odpowiem tak. Ja bym mimo wszystko wolał, gdyby ksiądz Isakowicz-Zaleski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz. Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką, tylko tym, czym powinien zajmować się ksiądz - powiedział prezydent.

28 czerwca w Kijowie prezydent Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą uczestniczył w spotkaniu w związku z uchwaleniem w 1996 roku konstytucji przez Radę Najwyższą Ukrainy. Do Polski wrócił w nocy z 28 na 29 czerwca.

- Zostaliśmy zaproszeni razem z prezydentem Litwy na Święto Konstytucji do Kijowa i cieszę się, że mogliśmy tam z nimi być, zwłaszcza w tak trudnym czasie, gdy trzeba bez końca powtarzać i przypominać światu, że Ukraina jest normalnym, suwerennym krajem, broniącym się przed agresją brutalnego sąsiada - powiedział w rozmowie z Interią Andrzej Duda.