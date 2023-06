Jak informuje serwis dobrapogoda24.pl, w najbliższych dniach nie ma co liczyć na ustabilizowanie sytuacji pogodowej w Polsce. Czekają nas więc upalne dni, ale też spadki temperatur, burze z gradem oraz ulewy. Te ostatnie wkroczą do naszego kraju w piątek 30 czerwca.

Pogoda na piątek 30 czerwca - w których regionach wydano ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem zostały wydane przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla:

województwa zachodniopomorskiego;

woj. lubuskiego;

zachodniej części woj. dolnośląskiego;

północnej i zachodniej części woj. wielkopolskiego;

zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego;

niemal całego woj. pomorskiego, z wyłączeniem wschodnich powiatów.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie IMGW. Jak dodają autorzy bloga Obserwatorzy Burz, na tym obszarze "możliwe będzie także pojawienie się przynajmniej jednego lejka kondensacyjnego" (chmury, która przypomina zaczątki trąby powietrznej).

Z prognozy zagrożeń wynika, że alerty dotyczące burz z gradem mogą zostać wydane także dla województwa warmińsko-mazurskiego, a przed burzami dla województw śląskiego i małopolskiego. Ze względu na bardzo aktywny front, warto na bieżąco sprawdzać sytuację pogodową.

Pogoda na koniec czerwca - w sobotę front przesunie się nad centralną Polskę

Pogoda w północnej i zachodniej Polsce będzie kształtowana przez chłodny front atmosferyczny z Niemiec, który przyniesie ze sobą deszcz oraz burze. Z prognoz serwisu dobrapogoda24.pl wynika, że miejscami możliwy jest liniowy układ burzowy. Oznacza to zwiększone ryzyko wystąpienia bardzo silnego wiatru, który będzie wiał w porywach do nawet 80 kilometrów na godzinę. Strefa burz będzie aktywna, ale też bardzo wolno będzie przemieszczała się w kierunku centrum.

Najnowsza prognoza IMGW pogody na lato. Kiedy największe upały?

W sobotę 1 lipca front zacznie ponownie uaktywniać się nad krajem. Deszcz i lokalne burze mogą wówczas wystąpić od południowego Podlasia, po województwo mazowieckie i łódzkie, do województwa dolnośląskiego i opolskiego.