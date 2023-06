Gdzie można rozpalić grilla, by nie dostać mandatu? Kara to nawet 5 tys. złotych

Osoby, które są właścicielami domów jednorodzinnych, w sezonie grillowym raczej nie mają powodów do obaw. Co jednak z mieszkańcami bloków? Czy można grillować na balkonie? Co z rozpaleniem ognia w miejscu publicznym? Podpowiadamy, gdzie można bezpiecznie rozpalić grilla bez narażenia się na wysokie kary.

Czy można rozpalać grilla na balkonie?

Dla mieszkańców bloków nie istnieją jasno sprecyzowane przepisy, które zabraniałyby rozpalenia grilla na balkonie. Nie oznacza to jednak, że można to bezkarnie zrobić. Zgodnie z paragrafem 4, ustępu 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) zabronione jest używanie otwartego ognia, które może skutkować zajęciem się materiałów palnych lub też obiektów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie. Oznacza to, że niemożliwe jest użycie grilla węglowego na balkonie bez poniesienia z tego tytułu konsekwencji. W przypadku złamania przepisu rozporządzenia mandat wynosi 500 zł. Dodatkowo, kiedy rozpalony na balkonie ogień spowoduje pożar, odpowiedzialnej za niego osobie może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Oprócz niebezpieczeństwa związanego z możliwością spowodowania pożaru osoba rozpalająca grilla na balkonie może swoim zachowaniem rozgniewać sąsiadów. Ci z kolei zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego mogą "grillowicza" pozwać do sądu. Według wspomnianego przepisu "właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych". Do działań takich można zaliczyć m.in. dym, czy zapach wydobywający się z grilla. Oprócz praw zawartych w kodeksach i rozporządzeniach warto także zapoznać się z wewnętrznymi regulaminami wspólnoty mieszkaniowej.

Czy można grillować w parku?

Jeżeli ostatecznie padnie na grillowanie w plenerze, najważniejsze jest znalezienie do tego odpowiedniego oraz legalnego miejsca. Według Ustawy o Lasach z 1991 roku na terenach leśnych, śródleśnych, a także w odległości 100 m od granicy z lasem niemożliwe jest rozniecanie ognia. Złamanie tego przepisu wiąże się z otrzymaniem kary w wysokości od 20 zł do nawet 5 tys.zł. Co w takim razie z parkami? Grill w takich miejscach nie jest zabroniony, pod warunkiem że ogień zostanie rozpalony w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach.

Jeżeli nadal masz wątpliwości, czy w wybranym przez siebie miejscu możesz rozpalić grilla, z pomocą może przyjść gmina, czy urząd miasta. Na stronach internetowych tych instytucji bardzo często publikowane są listy z miejscami przystosowanymi do legalnego grillowania. Warto także pamiętać, że jeżeli w danym miejscu rozpalenie grilla jest dozwolone, nie oznacza, że towarzyszące temu czynności także. Tak jest na przykład z piciem alkoholu, które w miejscu publicznym jest zabronione pod groźbą kary.