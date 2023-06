Wraca niebezpieczna pogoda. Od piątku gwałtowne burze i grad, możliwe podtopienia

Wyładowania atmosferyczne w ciągu ostatnich dni towarzyszyły nam dość często, w czwartek można było je zaobserwować nad ranem. Lekkich przelotnych burz mieli okazję doświadczyć mieszkańcy wschodu. Zjawiska atmosferyczne przybiorą na sile dopiero w piątek, wystąpią ulewy, gradobicia i wichury.

Front burzowy nad Polską. W piątek niebo rozświetlą błyskawice

Chłodny front atmosferyczny zagości w naszym kraju na dobre wraz z nadejściem piątku. Jak prognozuje Onet, gwałtownych deszczy, burz i okazjonalnie gradu powinni spodziewać się mieszkańcy Pomorza, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska. Na tym obszarze może spaść od 15 do 25 mm opadów. Ulewom towarzyszyć będzie silny wiatr osiągający w porywach 60-80 km/h. W pozostałej części kraju ma być pogodnie, z dużą ilością słońca.

IMGW przewiduje, że piątkowa temperatura maksymalna zatrzyma się na 28 st. C. Rekordowym ciepłem będą cieszyć się obywatele zachodniej Polski. Nieco chłodniej będzie w centrum - do 27 st. C i na południu - do 26 st. C. Najzimniej ma być na północy i wschodzie, gdzie termometry wskażą maksymalnie 25 st. C.

Prognoza na weekend. Gwałtowne burze i silny wiatr, możliwe podtopienia

W weekend gwałtowne wyładowania atmosferyczne swoim zasięgiem obejmą już całą Polskę. Błyskawice w pierwszej kolejności pojawią się w sobotę na wschodzie i południowym wschodzie, by wraz z nadejściem niedzieli, przejść falą przez cały kraj i przemieścić się z zachodu na wschód.

Z intensywnymi ulewami wiązać się będą podtopienia, a miejscami może wystąpić grad. Na zewnątrz zrobi się niebezpiecznie również za sprawą wiatru, którego prędkość wyniesie od 60 do 80 km/h. Przez weekend temperatura w całym kraju utrzyma się na podobnym poziomie od 20 do 25 st. C.