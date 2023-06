E-dowód jest to nowy dowód osobisty wyposażony w warstwę elektroniczną (chip), w którego pamięci są między innymi dane identyfikacyjne właściciela. Został wprowadzony cztery lata temu. Dzięki niemu ułatwione jest logowanie się do portali administracji publicznej, korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach czy składanie elektronicznych podpisów - czytamy na stronie rządowej.

E-dowód ma szereg zabezpieczeń. Kody, protokoły, symbole...

"Użycie e-dowodu jest zabezpieczone przy użyciu specjalnego protokołu. W tym celu zawsze wymagane jest podanie numeru dostępowego (CAN). Numer ten zamieszczony jest w warstwie graficznej dowodu osobistego w postaci sześciu cyfr na awersie i kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego. Ma to uniemożliwić dostęp - bez wiedzy i zgody obywatela - do elektronicznych danych zawartych w dowodzie. Dodatkowo użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego wymaga podania odpowiednio kodu PIN1 lub PIN2, które osobiście nadaje posiadacz dowodu osobistego" - czytamy na stronie rządowej. Kolejnym zabezpieczeniem jest element graficzny przedstawiający znak biometrii, który wykonany jest farbą zmienną optycznie - symbol zmienia kolor z zielonego na fioletowy. Co oznacza? Nową wersję dokumentu.

Nowy dowód. Od 2021 roku odcisk palca i podpis posiadacza

W Polsce dowód osobisty z warstwą elektroniczną został wdrożony w 2019 r. Od 7 listopada 2021 r. wydawane są w "ulepszonej" wersji. Nowe elementy to:

dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami;

odwzorowany podpis posiadacza;

odcisk palców.

Odciski palców nie są pobierane od:

dzieci poniżej 12. roku życia;

osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

