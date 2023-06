Policjant przez 10 minut uciskał kolanami plecy Oliwera. Mężczyzna zmarł. Prokuratura umorzyła sprawę

34-letni Oliwer Markiewicz został zatrzymany 10 kwietnia 2020 r. w godzinach wieczornych. Mężczyzna miał uszkadzać samochody na parkingach w Sieradzu. Jak relacjonowali funkcjonariusze, 34-latek był agresywny i wulgarny. Został zatrzymany. Badanie wykazało później obecność marihuany w jego organizmie. Następnego dnia rano mężczyzna miał w izbie zatrzymań zaatakować funkcjonariusza butelką, rzucić w niego poduszką i kocem. W wyniku szarpaniny policjant został ranny w oko.

34-latek został obezwładniony przez policjantów. Według nich mężczyzna był bardzo pobudzony, więc zdecydowano się założyć mu kaftan bezpieczeństwa i kask. Później jeden z policjantów uklęknął na plecach Oliwera Markiewicza i trzymał na nich kolana przez 10 minut i 8 sekund. W pewnym momencie 34-latek przestał się ruszać.

- On się po prostu darł, wrzeszczał. Wykrzykiwał mnóstwo nielogicznych i niezrozumiałych słów. Pamiętam, że krzyczał coś o samochodach, coś o jakichś kolegach. (…) Nie narzekał na żaden ból. Po jakimś czasie nie wiem po jakim zauważyłam, że napięcie z niego zeszło, stał się wiotki - zeznawała później jedna z policjantek cytowana przez Wprost.pl. Sanitariusz rozpoczął masaż serca. Oliwer Markiewicz trafił do szpitala w stanie głębokiej śpiączki, zmarł po dwóch tygodniach.

Sieradz. Śmierć 34-letniego Oliwera Markiewicz

Śledztwo prowadziła początkowo Prokuratura Rejonowa w Łasku, później przeniesiono je do Ostrowa Wielkopolskiego, by "wykluczyć jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności jednostki". Według biegłego z Uniwersytetu Łódzkiego przyczyną śmierci 34-latka było uduszenie spowodowane uniemożliwieniem lub znacznym ograniczeniem ruchów oddechowych.

Prokuratura zamówiła kolejną opinię, tym razem w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biegli uznali, że powodem śmierci 34-latka była "niewydolność wielonarządowa i ropne zapalenie płuc, ale wyjściową przyczyną było rozlane uszkodzenie mózgu". Zdaniem biegłych, funkcjonariusz uciskał mężczyznę kolanami na wysokości lewego barku i w okolicy lędźwiowej, co nie powinno doprowadzić do uduszenia. Wskazali również, że przyczyną pobudzenia Oliwera Markiewicza było przewlekłe używanie marihuany.

Biegły z zakresu poprawności stosowania środków przymusu bezpośredniego ocenił natomiast, że policjant uciskający kolanami plecy mężczyzny przekroczył swoje uprawnienia i postąpił w sposób nieadekwatny do zagrożenia. W grudniu ubiegłego roku śledztwo zostało umorzone. Pod koniec maja sieradzki Sąd Okręgowy nakazał jednak prokuraturze wykonanie dalszych czynności w sprawie. Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu przekazała z kolei portalowi Wprost.pl, że wewnętrzne postępowanie nie wykazało nieprawidłowości podczas wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy.