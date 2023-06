"Państwo zawodzi już na początku". Ekspert komentuje sondaż Kantar dla Gazeta.pl

W poniedziałek opublikowaliśmy w Gazeta.pl wyniki dużego badania przeprowadzonego przez Kantar. 93 proc. wszystkich badanych uznało, że najważniejszą dla nich kwestią jest ochrona zdrowia. Nieco mniej - 91 proc. - wskazało na edukację i sytuację w szkolnictwie. 90 proc. wspomniało o cenach, inflacji i drożyźnie. W badaniu zapytano też o to, jak dalece powyższe zagadnienia są poruszane w kampanii wyborczej w sposób wystarczający. 62 proc. wszystkich badanych jest zdania, że w kampanii niewystarczająco mówi się o legalizacji miękkich narkotyków, 59 proc. wskazało natomiast na dostęp obywateli do broni i na zdrowie psychiczne, 58 proc. - przyjęcie waluty euro, a 54 proc. - ochronę zdrowia.

Przeanalizowano też poglądy najmłodszych wyborców w wieku od 18 do 24 lat. W porównaniu do ogółu nieco większy odsetek z nich wskazał na istotność m.in. sytuacji w edukacji oraz wysokich cen (94 proc.). Młodzi obywatele są też bardziej niż ogół wyczuleni na skandale związane z nadużywaniem władzy (83 proc.) i tematy wiążące się ze swobodą obywateli (75 proc.). Najwięcej młodych wyborców (18-24 lat), bo 71 proc., uważa, że w kampanii za mało mówi się o zdrowiu psychicznym. 63 proc. chciałoby też większej dyskusji o sytuacji w opiece zdrowotnej, 62 proc. o edukacji i sytuacji w szkolnictwie, 61 proc. o "rozliczeniu władzy", a 60 proc. o dostępności mieszkań.

"Według wyborców Polska nie radzi sobie z kluczowymi problemami"

"Według mnie ważnym, a zarazem smutnym wnioskiem z badań jest to, że według większości respondentów za mało obecne w debacie politycznej są nie tylko kwestie stricte polityczne (skandale i rozliczenie nadużyć władzy), ale ogólnospołeczne wyzwania takie jak niska dostępność mieszkań czy stan systemu edukacji. Szczególnie negatywne - choć niestety nie zaskakujące - jest to, że zarówno całość populacji jak i młode Polki i Polacy najbardziej niezadowoleni są z tego, jak mało uwagi poświęca się kwestiom ochrony zdrowia i zdrowia psychicznego" - komentuje Filip Konopczyński, prawnik i kulturoznawca, współzałożyciel Fundacji Kaleckiego*.

"Jeśli przyjąć, że emocje wobec polityki i polityków są skorelowane nie tylko z jakością debaty i relacjonujących kampanię mediów, ale także z oceną stanu poszczególnych obszarów zarządzania państwem, to według wyborców Polska nie radzi sobie z kluczowymi problemami. Państwo zawodzi już na początku, czyli na etapie edukacji i socjalizacji, która nie uczy młodzieży troski o dobrostan psychoemocjonalny, a wręcz generuje stres i traumy. Przy takim założeniu źle oceniony jest także stan służby zdrowia i dostęp lekarzy, a także sytuacja na rynku mieszkaniowym, co rzutuje na całe dorosłe życie" - wskazuje Konopczyński.

Zdaniem eksperta, "taka diagnoza byłaby z jednej strony adekwatna, a z drugiej przygnębiająca - szczególnie w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej, demograficznej i międzynarodowej, w której znajdujemy się jako Polska".

"Jednocześnie widać duże różnice pomiędzy postrzeganiem sytuacji politycznej przez elektoraty różnych partii. Na wyobraźnię szczególnie mocno działa porównanie poglądów młodych wyborców Lewicy i Konfederacji: o ile dla tych pierwszych najważniejszym i jednocześnie obdarzanym najmniejszą uwagą w kampanii tematem jest zdrowie psychiczne, to dla tych drugich jest to ułatwienie dostępu do broni palnej" - zauważa.

"Co ciekawe, wśród wyborców partii konserwatywnych: Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji oraz koalicji Polska 2050-PSL taki sam status "zaniedbanego" tematu dla wyborców ma legalizacja miękkich narkotyków. Sugeruje to, że społeczne rozumienie wolności osobistej - a co za tym idzie opartej na niej ideologii - przeszła w ostatnich dekadach dużą zmianę, czego wyraźnie nie znalazło swojego odzwierciedlenia w polityce głównego nurtu" - podsumowuje ekspert Fundacji Kaleckiego.

*Filip Konopczyński zajmuje się w regulacjami AI i nowych technologii oraz analizami gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Prawnik i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel Fundacji Kaleckiego, pracował m.in. w IDEAS NCBR, NASK, OKO.press czy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Publikował w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Polityce", Krytyce Politycznej, "Przekroju", Kulturze Liberalnej, "Newsweeku" czy Visegrad Insight.