Jak pisaliśmy w styczniu tego roku, Jolanta Tyczyńska wypisywała mleko pierwsze (preparat zastępczy na bazie aminokwasów) dzieciom, u których stwierdzono bardzo ciężką alergię na białko mleka krowiego czy na białka pokarmowe ogółem. Problem w tym, że preparat ten jest refundowany tylko dzieciom do ukończenia przez nie 18. miesiąca życia (dla starszych jest mleko następne, które nie podlega refundacji i może nie być tolerowane przez dzieci z alergią). - Nie było alternatywy - podkreśliła wówczas piediatrka Jolanta Tyczyńska.

NFZ wzywa lekarkę do zapłaty 160 tys. złotych. Za przepisywanie mleka

Jolanta Tyczyńska wypisywała dzieciom mleko, które im nie szkodziło. Ma zapłacić NFZ karę w wysokości 170 tys. zł

Zakup jednej puszki mleka pierwszego bez refundacji to koszt od 170 do 200 złotych, a ta wystarcza na zaledwie dwa-trzy karmienia. Dla rodziców oznaczałoby to konieczność wydawania niemal trzech tysięcy złotych miesięcznie tylko na ten preparat. Rodzice nie mieliby jednak wyjścia, ponieważ inne mleko wywoływałoby u pociechy silną reakcję alergiczną, a więc narażało je na konsekwencje zdrowotne.

Gdy o sprawie dowiedział się NFZ, wezwał lekarkę do zapłacenia kary w wysokości 161 555 złotych. Jolanta Tyczyńska nie zgodziła się z karą, bo jak zauważyła, "zalecane dla dzieci z alergiami pokarmowymi mleko następne kosztuje tyle samo, zatem przepisując ten środek, wcale nie naraziła systemu na straty". Odwołanie pediatrki zostało jednak odrzucone, a kwota do zapłaty ponownie wzrosła.

- Cały czas dostaję kolejne wezwania do zapłaty. Kwota z dnia na dzień rośnie, teraz jest to już blisko 170 tys. zł - powiedziała w rozmowie z Interią Jolanta Tyczyńska. Odsetki ustawowe za każdy kolejny dzień niedokonanej wpłaty wynoszą dokładnie 28,24 złotych.

Szpital w Nowym Targu od lat nie przeprowadza terminacji ciąż

"Nie zamierzam zapłacić, bo tak przyznałabym się do winy. A moją winą jest, że 14 dzieci przeżyło"

- Mam wrażenie, że żyję w jakiejś bańce. To jest niedopuszczalne, nie mogę uwierzyć, że coś takiego może mieć miejsce. Cały czas naiwnie wierzę w dobro i sprawiedliwość, ale ich na horyzoncie nie widać. Jest we mnie niepokój, czuję się zaszczuta. Cały czas z tyłu głowy mam myśl, że zegar tyka, a odsetki rosną. Mimo to nie zamierzam zapłacić, bo gdybym to zrobiła, przyznałabym się do winy. A moją winą jest, że 14 dzieci przeżyło i cieszy się zdrowiem - przekazała Tyczyńska. Jak zauważyła dalej, stanowisko prezesa NFZ w jej sprawie jest ostateczne. Jeśli lekarka nie ureguluje kary finansowej, to wówczas NFZ jest "uprawniony do wystąpienia na zasadach ogólnych na drogę sądową z powództwem o zapłatę".

Sprawa lekarki doprowadziła do powołania przez Ministerstwo Zdrowia zespołu, którego celem ma być opracowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych i prawnych, by znieść z lekarzy obowiązek wskazywania stopnia refundacji leku. Z ustaleń Interii wynika, że odbyły się dwa takie spotkania - ostatnie kilka tygodni temu i póki co nie ma informacji, by kolejne odbyło się w najbliższej przyszłości.