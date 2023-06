Ptasia grypa u kotów daje około ośmiu objawów. Jak rozpoznać zakażenie?

Do tej pory nie udało się ustalić, jakie jest źródło zakażenia grypą A/H5N1 wśród kotów w Polsce. To, że zwierzęta chorują na tzw. ptasią grypę, potwierdziły badania prowadzone pod kontrolą Głównego Lekarza Weterynarii. Obecnie prowadzone są jeszcze szczegółowe badania materiału genetycznego wirusów - wstępnie jednak wykluczono, by był to ten sam wirus, który powodował w ostatnich tygodniach zachorowania u mew.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiesz, czemu koty mruczą? Nie zawsze chodzi o radość

Ptasia grypa u kotów - jakie objawy daje?

Objawy ptasiej grypy u kotów dają przede wszystkim symptomy związane z pracą układu oddechowego i nerwowego. Jak przekazał Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, są to:

otępienie;

wysoka gorączka;

sztywność kończyn;

duszność i problemy z oddychaniem;

brak apetytu;

nierówno rozszerzone i niereagujące na światło źrenice;

drgawki;

ataki padaczkowe.

Koty, które wskazują te objawy, powinny być pilnie przetransportowane do weterynarza. Lekarze podkreślają, by pod żadnym pozorem nie próbować leczyć kotów samodzielnie - zwłaszcza nie wolno podawać zwierzętom leków przeznaczonych dla ludzi.

Główny Lekarz Weterynarii podał wyniki badań ptasiej grypy u kotów

Jak uchronić kota przed zakażeniem ptasią grypą?

Ze względu na to, że nadal nieznane jest źródło infekcji, dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) prof. Marcin Bańbura wskazuje na kilka podstawowych zachowań, które pomogą ochronić zwierzęta przez zakażeniem wirusami grypy. Zaleca się m.in.:

izolować koty od siebie;

nie wypuszczać kotów na dwór - jeśli chcemy wypuścić kota na zabezpieczony siatką balkon, to wcześniej należy przetrzeć powierzchnie detergentami czyszczącymi;

nie dopuszczać kotów do kontaktu z innymi, dzikimi zwierzętami - ptakami, jeżami itp.;

nie pozwalać kotu wąchać lub lizać butów, w których byliśmy na dworze;

do jedzenia podawać tylko karmę puszkową.

W Bałtyku odkryto 20 nowych gatunków sałaty morskiej. Naukowcy ostrzegają

Infekcje odnotowano u kotów z każdej grupy wiekowej, zarówno u rasowych, jak i nie, tych trzymanych w domu i z dostępem na dwór, u szczepionych i nieszczepionych na choroby zakaźne. Na razie nie ma doniesień, by na chorobę zapadały psy. Nie ma też sygnałów, by choroba zagrażała ludziom.