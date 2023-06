Czołgi Abrams przekazane polskiemu wojsku. Szef MON: Ważny dzień we współpracy z USA

Pierwsza kompania amerykańskich czołgów Abrams trafiła do polskiego wojska - symbolicznego przekazania sprzętu dokonał minister obrony narodowej. - To ważny dzień dla Wojska Polskiego, to ważny dzień w historii współpracy ze Stanami Zjednoczonymi - mówił w Szczecinie Mariusz Błaszczak.

