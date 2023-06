Dramatyczny wypadek na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu. Kierowca wjechał w nastolatków

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska: Hasła Konfederacji są nie do przyjęcia

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 18 na al. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Kierowca osobowego BMW potrącił przechodzących przez przejście trzech nastolatków. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki BMW wykonywał manewr omijania pojazdu marki Renault, który zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, by umożliwić im [nastolatkom - red.] przejście na drugą stronę" - informuje w komunikacie mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kierowca BMW nie zatrzymał się i potrącił pieszych na przejściu. Dwóch 17-latków i 19-latek zostali przetransportowani do szpitala w Nowym Sączu.

Groźny wypadek w Nowym Sączu. Kierowca nie przepuścił pieszych

Portal Sądeckie Drogi opublikował nagranie z wypadku (uwaga, film jest drastyczny):

Jak informuje policja, 29-letni kierowca BMW - obywatel Słowacji - był trzeźwy. Został zatrzymany. Mężczyzna ma usłyszeć zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego, za co grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Kierowcy odebrano prawo jazdy. O dalszych krokach wobec niego zdecyduje prokuratura. "Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, dwóch z nich zostało wypisanych do domu jeszcze wczoraj, natomiast 17-latek nadal pozostaje w lecznicy. W wyniku wypadku, jeden z 17-latków doznał ogólnych potłuczeń i złamania nosa, drugi doznał wstrząśnienia mózgu i złamania kostki bocznej lewej nogi a 19-latek ogólnych potłuczeń i urazu głowy" - informuje policja.