Śmierć Jarosława Ziętary. Prokuratura powołała nowego świadka. Ma wiedzieć, kto szukał płatnego zabójcy

Zobacz wideo Kluzik-Rostkowska: Wyniki sondaży, to odpowiedzialność lidera

Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił byłego senatora 24 lutego 2022 r. Sędzia Joanna Rucińska, odczytując uzasadnienie wyroku, podkreśliła, że "prokurator nie wykazał, by oskarżony był sprawcą zarzucanego mu czynu, czego skutkiem musiało być wydanie wyroku uniewinniającego Aleksandra Gawronika i obciążenie kosztami procesu Skarbu Państwa". Oskarżyciel, prok. Piotr Kosmaty, wniósł apelację i zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zarzucił sądowi między innymi błędy formalne i błędy dotyczące ustaleń faktycznych. W czwartek 29 czerwca odbędzie się pierwsza rozprawa procesu apelacyjnego. - Będę się domagał zwrotu sprawy do pierwszej instancji i ponownego procesu Aleksandra Gawronika. Wyrok sprzed półtora roku jest błędny. Sąd Okręgowy wówczas ocenił zebrane przeze mnie dowody w sposób pospieszny, wybiórczy i tendencyjny, a poza tym sam sobie zaprzecza. Przykładowo w jednym zdaniu sąd stwierdził, że nie przedstawiłem żadnych dowodów na winę Gawronika, a w innych fragmencie szczegółowo odnosił się do dowodów i twierdził, że są one nieprzekonujące - mówi w rozmowie z Onetem prok. Kosmaty.

REKLAMA

Wicenaczelny Onetu: Żona Ziobry próbowała mnie zwolnić

Proces apelacyjny ws. Gawronika. Prokuratura powołała nowego świadka

Portal podaje, że w swojej apelacji prokuratura zgłosiła nowego świadka. Chodzi o osobę, która dotychczas milczała i nie była przesłuchiwana w sprawie dotyczącej zabójstwa Ziętary. Nowy świadek może mieć wiedzę na temat domniemanych poszukiwań płatnego zabójcy przez Gawronika w latach 90. - Taki świadek rzeczywiście się zgłosił, mówi o bardzo istotnych kwestiach w kontekście sprawstwa Aleksandra Gawronika. Nie powiem jednak, dlaczego tyle lat milczał, ani kim jest. Dla dobra postępowania poczekajmy na jego zeznania w sądzie - przekazał prokurator.

USA. Pan młody zmarł na własnym ślubie. Wszystko na oczach rodziny

Jarosław Ziętara jako dziennikarz śledczy współpracował m.in. z "Gazetą Wyborczą", "Kurierem Codziennym" czy tygodnikiem "Wprost". Opisywał interesy poznańskiej szarej strefy i swoją pracą miał szkodzić biznesmenom, którzy nielegalnie dorabiali się fortun. Z tego powodu miał zostać uprowadzony i zamordowany, jak wynika z ustaleń prokuratury. Ostatni raz był widziany 1 września 1992 roku. Rano wyszedł do redakcji "Gazety Poznańskiej", jednak nigdy tam nie dotarł. W 1999 roku został uznany za zmarłego, jednak jego ciała nigdy nie odnaleziono. 2 września tego roku brat mężczyzny, Jacek Ziętara odebrał z rąk prezydenta Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - odznaczenie, którym pośmiertnie został uhonorowany Jarosław Ziętara za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa.