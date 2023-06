Wicenaczelny Onetu: Żona Ziobry próbowała mnie zwolnić z każdej redakcji, w której pracowałem

W ostatnich dniach Onet i Wirtualna Polska opublikowały teksty ujawniające próby nacisków ludzi władzy na wolność redakcji. W związku z tym w środę rano ukazała się wspólna deklaracja redaktorów i redaktorek naczelnych kilkudziesięciu wolnych mediów, w tym portalu Gazeta.pl. - Zaczęliśmy publikować niewygodne dla rządzących materiały śledcze, m.in. o wątpliwych moralnie interesach Łukasza Mejzy. (...) To się oczywiście nie podoba. To nic odkrywczego, że władza od lat próbuje wpływać na niezależne, wolne media - powiedział na antenie TVN24 Paweł Kapusta, naczelny WP.

- Uznałem, że - mając takie informacje - nie mogę milczeć, o tym trzeba głośno mówić, żebyśmy za kilka miesięcy, może za kilka lat, nie obudzili się w takiej sytuacji, w jakiej dziś są Węgry - podkreślił, nawiązując do sytuacji, w której próbowano wpływać na jego redakcję.

Media ujawniły majątek Ziobry i jego żony. Kotecka straszyła policją

"Patrycja Kotecka osobiście próbowała mnie zwolnić z każdej redakcji"

Z kolei Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu, odniósł się do sytuacji w mediach publicznych. - Media państwowe - wiemy jak wyglądają, tam nie ma dziennikarzy, nie ma materiałów, które patrzą władzy na ręce. Prawie wszystkie największe gazety regionalne zostały przejęte przez Orlen. Nie ma patrzenia władzy na ręce, także władzy lokalnej. Władza miała pomysł na repolonizację - zaznaczył i stwierdził, że "władza się obawia mediów, które mają kapitał zagraniczny, bo niełatwo na nie wpływać". - To jest systemowa próba wyłączenia mediów, bo tylko one ujawniają nadużycia władzy. (...) To jest wszystko pewien system. System informacyjny ma być domknięty, trzeba wyłączyć dziennikarzy, którzy patrzą władzy na ręce - dodał.

- Mogę opowiedzieć o czymś, co dotyczyło nie tylko mnie. Wyjątkowo groteskową postacią jest żona Zbigniewa Ziobry. Patrycja Kotecka osobiście próbowała mnie zwolnić z każdej redakcji, w której pracowałem od 2007 roku. I nie tylko mnie. Możemy tu wymienić bardzo wielu innych dziennikarzy, których próbowała naciskać albo których próbowała zwolnić z pracy - powiedział na antenie TVN24 Andrzej Stankiewicz. - Próbowała mnie zwolnić za pierwszego Prawa i Sprawiedliwości, kiedy kierowała programami informacyjnymi w TVP i wtedy wydzwaniała do moich redaktorów naczelnych. Potem wydzwaniała, kiedy PiS i Solidarna Polska były w opozycji, ale główny argument zyskała, kiedy weszła do zarządu pewnej państwowej firmy ubezpieczeniowej i wtedy ona dysponowała budżetem reklamowym. To był element gry, którą ona prowadziła z wieloma firmami i próbowała naciskać na wielu dziennikarzy w tym kraju - dodał.

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych

W środę ukazała się deklaracja podpisana przez redaktorki i redaktorów naczelnych polskich mediów. Czytamy w niej: "Jako redaktorki i redaktorzy naczelni największych polskich mediów stajemy w obronie ich niezależności i deklarujemy nasze niepodważalne przywiązanie dla wartości dziennikarskich, takich jak obiektywizm, rzetelność i uczciwość dziennikarska". Pełną treść deklaracji znajdziecie TUTAJ>>>.

