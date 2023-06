Polska się zbroi. Do portu Szczecin-Świnoujście docierają pierwsze Abramsy

W pierwszym transporcie do Polski dotrzeć ma 14 czołgów, czyli jedna kompania. Łącznie na wyposażenie polskiej armii ma wejść 116 Abramsów. Ministerstwo obrony zakupiło je w styczniu tego roku. - Wzmocnienie Wojska Polskiego to jedna z najważniejszych misji rządu PiS - powiedział we wtorek Mariusz Błaszczak.

- Z roku na rok Wojsko Polskie jest coraz silniejsze. Ta siła związana jest z liczebnością. Ale to także dynamiczny proces modernizacji technicznej. Jednym z zasadniczych zadań Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest szkolenie. To także budowanie interoperacyjności. Mówiłem już o czołgach Abrams, ale do Wojska Polskiego trafiły już pierwsze czołgi K2. Niebawem do Wojska Polskiego trafią samoloty FA-50 - dodał minister obrony narodowej.

Pierwsze Abramsy zostaną przekazane polskim żołnierzom w środę. Uroczystość planowana jest na godz. 14:00. Wkrótce w Poznaniu ma powstać centrum kompetencyjne do obsługi tego typu czołgów.

Abramsy mają pojawić się również na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia w Warszawie.

Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że dostawa czołgów Abrams realizowana jest na mocy umowy z 4 stycznia tego roku (która dotyczy 116 czołgów M1A1 Abrams przystosowanych do wymagań polskich sił zbrojnych), wraz z wozami zabezpieczenia technicznego, mostami towarzyszącymi, wozami dowodzenia, a także warsztatami na podwoziu pojazdów HMMWV. W ramach umowy Wojsko Polskie otrzyma także pakiet amunicyjny, szkoleniowy oraz logistyczny.

W środę odbędzie się dostawa 14 czołgów Abrams, to jedna kompania. W tym roku zostaną dostarczone jeszcze dwie kompanie. Natomiast w przyszłym roku Wojsko Polskie otrzyma kolejny batalion Abramsów. Czołgi M1A1 wejdą na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Podobnie jak zakontraktowane w kwietniu ubiegłego roku 250 czołgów M1A2 SEP v.3 Abrams.

W 2022 roku na podstawie odrębnego porozumienia Armia Stanów Zjednoczonych przekazała 28 czołgów M1A2 SEP v.2 Abrams wraz z instruktorami - do szkolenia polskich załóg w ramach Akademii ABRAMS, uruchomionej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

