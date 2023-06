Mieszkańcy Wojsławic usłyszeli potężny huk. Dwóch mężczyzn podpaliło w garnku pocisk z II WŚ

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną". Serial o LGBT+ w Polsce. Odc. 6. "Wychowamy wasze dzieci"

Policjanci z Radomia zatrzymali mężczyzn, którzy doprowadzili do eksplozji pocisku w lesie w Wojsławicach (woj. mazowieckie). Jak podaje policja, mężczyźni znaleźli pocisk w lesie, po czym włożyli go do metalowego garnka, polali łatwopalną substancją i podpalili. Wszystko nagrali telefonem. Palący się pocisk zostawili, a sami udali się do domów.

Wojsławice. Znaleźli stary pocisk i go podpalili

W niedzielę 25 czerwca wieczorem mieszkańcy Wojsławic powiadomili policję o ogromnych huku pochodzącym z okolic lasu. Na miejscu pojawiła się policja, strażacy oraz żołnierze.

"Zabezpieczono dziesiątki metalowych odłamków, z których część była wbita w drzewa. Już wstępne czynności wskazywały na to, że do eksplozji pocisku artyleryjskiego prawdopodobnie z okresu II wojny światowej doprowadził człowiek. Kilkanaście godzin trwały oględziny miejsca wybuchu. W tym czasie kolejni policjanci już pracowali nad ustaleniem osób, które do niego doprowadziły" - przekazuje policja.

W związku ze zdarzeniem we wtorek 27 czerwca rano policjanci z Komisariatu w Pionkach zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 33 lat z Wojsławic. Jeden z nich został przesłuchany i przyznał się do tego czynu. Drugi, ze względu na stan nietrzeźwości został osadzony i dopiero po wytrzeźwieniu wykonane zostaną czynności procesowe. Mężczyznom grozi do 8 lat pozbawienia wolności za posiadanie i posługiwanie się przyrządem wybuchowym. Policja określiła ich zachowanie jako "skrajnie nieodpowiedzialne".

Jak się okazało, mieszkańcy tej miejscowości podpalili pocisk znaleziony w lesie, czym spowodowali jego wybuch, który odczuwany i słyszany był w zasięgu kilkuset metrów.

Teraz za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem.