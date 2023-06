Jak ustalił dziennikarz Radia Zet Maciej Bąk, komendantami Ochotniczych Hufców Pracy są w większości działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy dostają za to zaskakująco wysokie pensje (od 93 do 225 tys. zł rocznie). Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana, zgodnie z ustawą, przez ministra pracy, czyli obecnie ministerkę pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg. Zatem to ona powołuje i odwołuje komendanta głównego OHP.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiec Zjednoczonej Prawicy. Kaczyński o Polsce "pełnej szczęścia i zabawy"

Działacze PiS zajmują stanowiska komendantów w OHP. Radio Zet ujawnia ich zarobki

Komendantką główną OHP jest Małgorzata Zwiercan, była posłanka PiS. I choć została skazana prawomocnym wyrokiem w styczniu 2023, po którym nie może pełnić funkcji publicznych w administracji rządowej i samorządowej przez dwa lata, nadal jest komendantką główną OHP. Zwiercan zasłynęła głosowaniem w Sejmie "na dwie ręce" za nieobecnego Kornela Morawieckiego (w 2016 r.) i za to została skazana.

Małgorzata Zwiercan powołuje i odwołuje komendantów wojewódzkich OHP, którzy - według doniesień Radia Zet - są w większości działaczami PiS. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zajmują stanowiska w OHP niemal w każdym województwie. Wśród nich jest:

warmińsko-mazurskie . Szefem komendy OHP jest Dariusz Rudnik (radny PiS do sejmiku, w 2022 roku zarobił jako komendant 121 tysięcy złotych ). Jego zastępcami są Piotr Soćko (powiatowy radny PiS z Kętrzyna, jego zarobki wyniosły 103 tysiące złotych ) oraz Paweł Kowszyński (miejski radny PiS z Elbląga, który zarobił 117 tysięcy złotych ),

. Szefem komendy OHP jest (radny PiS do sejmiku, w 2022 roku zarobił jako komendant ). Jego zastępcami są (powiatowy radny PiS z Kętrzyna, jego zarobki wyniosły ) oraz (miejski radny PiS z Elbląga, który zarobił ), pomorskie . Komendantem jest radny PiS z Sopotu Paweł Petkowski (w oświadczeniu majątkowym napisał, że zarobił w ubiegłym roku 94 tysięcy złotych , bez ujawnienia gdzie). Jego zastępczyni to Anna Wańtuchowicz (kosmetyczka z Ustki, która w 2019 roku kandydowała z PiS do Sejmu, a w 2020 roku została dyrektorką w Radiu Koszalin),

. Komendantem jest radny PiS z Sopotu (w oświadczeniu majątkowym napisał, że zarobił w ubiegłym roku , bez ujawnienia gdzie). Jego zastępczyni to Anna Wańtuchowicz (kosmetyczka z Ustki, która w 2019 roku kandydowała z PiS do Sejmu, a w 2020 roku została dyrektorką w Radiu Koszalin), kujawsko-pomorskie . Komendantką jest sejmikowa radna PiS Małgorzata Taranowicz (jej zarobki w OHP w 2022 roku 120 tysięcy złotych ),

. Komendantką jest sejmikowa (jej zarobki w OHP w 2022 roku ), lubuskie . Komendantem OHP jest Piotr Barczak , przewodniczący rady miasta w Zielonej Górze ( 111 tysięcy zł) , a zastępcą Krzysztof Galerczyk, radny PiS z powiatu nowosolskiego (93 tysiące) ,

. Komendantem OHP jest , przewodniczący rady miasta w Zielonej Górze ( , a zastępcą radny PiS z powiatu nowosolskiego , świętokrzyskie . Funkcję komendanta pełni Grzegorz Małkus , radny PiS z powiatu skarżyńskiego ( 109 tysięcy ), zastępcy to Marcin Stępniewski , radny PiS z Kielc ( 94 tysiące ) i Magdalena Fogiel-Litwinek (kandydatka PiS do sejmiku, były działaczka Porozumienia, obecnie stowarzyszenie OdNowa Marcina Ociepy),

. Funkcję komendanta pełni , radny PiS z powiatu skarżyńskiego ( ), zastępcy to , radny PiS z Kielc ( ) i (kandydatka PiS do sejmiku, były działaczka Porozumienia, obecnie stowarzyszenie OdNowa Marcina Ociepy), zachodniopomorskie . Komendant T omasz Namieciński , radny PiS z Gryfina ( 117 tysięcy złotych ), zastępca komendanta Marcin Nieradka , radny PiS z Nowogardu ( 98 tysięcy ),

. Komendant T , radny PiS z Gryfina ( ), zastępca komendanta , radny PiS z Nowogardu ( ), podkarpackie . Komendą kieruje sejmikowy radny PiS Jerzy Cypryś ,

. Komendą kieruje sejmikowy radny PiS , lubelskie . Komendantem jest radny PiS Piotr Gawryszczak ,

. Komendantem jest radny PiS , śląskie . Komendantem jest Piotr Trząski , (niedawno mianowany pełnomocnik PiS),

. Komendantem jest , (niedawno mianowany pełnomocnik PiS), mazowieckie . Komendant Wiesław Leszko (kandydował z PiS do rady dzielnicy Wawer),

. Komendant (kandydował z PiS do rady dzielnicy Wawer), opolskie . Komendantką jest Sylwia Igielska-Magryś , (do niedawna szefowa biura poselskiego wiceministra obrony Marcina Ociepy),

. Komendantką jest , (do niedawna szefowa biura poselskiego wiceministra obrony Marcina Ociepy), małopolskie . Komendantem OHP jest Paweł Leśniak , radny PiS z powiatu bocheńskiego i asystent społeczny senatora Włodzimierza Bernackiego,

. Komendantem OHP jest , radny PiS z powiatu bocheńskiego i asystent społeczny senatora Włodzimierza Bernackiego, łódzkie. Komendą OHP kieruje Robert Przybyła (sekretarz PiS na okręg sieradzki).

Radio Zet ustaliło, że najwyższe zarobki spośród działaczy PiS zatrudnionych w OHP ma radny sejmiku podlaskiego Piotr Modzelewski. Polityk jako zastępca komendanta głównego OHP zarobił w 2022 roku 223 229 złotych (czyli ponad 18,5 tys. zł miesięcznie).

Wiec PiS w Bogatyni na 14 tys. osób? Jest nagranie "bez pudrowania TVP"

W OHP "brak pieniędzy na wyżywienie wychowanków"

Reporter Radia Zet dotarł także do pisma szeregowych pracowników OHP, którzy krytykują gospodarowanie pieniędzmi przez komendantkę główną OHP. "Brakuje nam środków niemal na wszystko, w tym na wyżywienie wychowanków, ale na imprezę promującą ją i premiera Morawieckiego muszą się znaleźć środki" - napisali 27 maja br. przedstawiciele komend wojewódzkich OHP zebrani na XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Mieli na myśli Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, któremu patronował Morawiecki, a hufce, "mimo ciężkiej sytuacji finansowej musiały wesprzeć organizację forum".

Kaczyński nie chciał wojny z Ziobrą. Jest decyzja o wspólnym starcie

Czym są Ochotnicze Hufce Pracy?

Wojewódzki komendant OHP odpowiada za całokształt działalności OHP na terenie województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania. Hufce działają w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży od 15 do 25 roku życia. Ponadto realizują zadania w zakresie wychowania i kształcenia młodych ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Organizują również zatrudnienie u pracodawcy.